Gonzalo Ábrego: gol de tiro libre ante Maipú, ilusiones para una nueva temporada en Godoy Cruz y los rumores sobre su salida

Al referirse al tanto de pelota parada, el jugador no dudó en responder: "Siempre se practica, vas agarrando la costumbre. También estoy con confianza para pegarle así que eso suma". Sin embargo confesó no animarse a prometer un número de goles de tiro libre para este 2025. "Espero que vengan goles de esa manera, no prometo nada pero si llega uno y entra, bienvenido sea".

La perspectiva de Gonzalo Ábrego sobre la pretemporada y el torneo que está próximo a comenzar

Godoy Cruz disputó en esta pretemporada un torneo en el país trasandino, donde se enfrentó a la Universidad de Chile y a Coquimbo Unido. El Tomba ganó el último encuentro y luego emprendió viaje de regreso a Mendoza. Para el mediocampista del Expreso, el saldo del certamen fue positivo. "El torneo en Chile fue positivo, más allá de los partidos. El primer partido fue rápido, un poco empezando la pretemporada. Pero nos sirvió para la preparación, para ver también qué nos espera más adelante, así que el balance es positivo".

Gonzalo Abrego 2.jpg Gonzalo Ábrego en el torneo que Godoy Cruz disputó en Chile. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

El trabajo para Godoy Cruz fue arduo, con jornadas de doble turno y las prácticas de fútbol mencionadas. Sobre cómo ha trabajado el Tomba y cómo llega al inicio del torneo local desde lo físico, Ábrego opinó: "Hemos trabajado bien, estuvo pesada y picante la pretemporada, pero en lo físico creo que llegamos muy bien al torneo".

Godoy Cruz se medirá ante Rosario Central el próximo jueves 23 de enero en el Víctor Legrotaglie. Una vez más cambia su localía a la espera de que termine de reacondicionarse el estadio Malvinas Argentinas. Para Gonzalo Ábrego la diferencia no representa demasiado. "Ya nos ha tocado hacer de locales en Gimnasia y la gente hace que hagamos de local donde sea así que, en ese sentido, no cambia mucho".

futbol-godoy cruz-entrenamiento-feliciano gambarte (1).jpg Este año Godoy Cruz volverá a jugar en su casa, el Feliciano Gambarte. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Las ilusiones este año de copa internacional y de regreso al Feliciano Gambarte están intactas para uno de los chicos de la casa que creció en las entrañas bodegueras y que hoy es uno de los hacedores más importantes del juego de Godoy Cruz. "Las ilusiones siempre son altísimas, tenemos un gran equipo para pelear cosas y este año es muy especial por la vuelta al Gambarte. Va a ser una temporada movida, con muchas emociones, así que esperemos que venga de la mejor forma posible".

Gonzalo Abrego 3.jpg Gonzalo Ábrego se refirió a las posibilidades de salir de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Finalmente, Ábrego se refirió al tema de mercado de pases y no quiso profundizar en las ofertas que llegaron a su representante. "No he preguntado el tema, nunca me gustó mucho interiorizarme. Tengo la cabeza acá y si me tengo que quedar en Godoy Cruz el tiempo que sea, yo estoy contento". De esta manera, uno de los jugadores queridos por el hincha del Tomba dejó cierta tranquilidad sobre su permanencia y enfoque en el club.