viento zonda.jpg Solo una parte de a provincia será afectada por viento Zonda

Ahora la temperatura se encuentra alrededor de 4° C y mayormente despejado. Pronóstico de condiciones despejadas todo el día. Hoy, la temperatura oscilará entre 4° C y 17° C y la sensación térmica será de entre 3° C y 18° C

Para el día de mañana se espera un día parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Medidas de protección frente al Zonda

El gobierno de Mendoza comparte las distintas medidas de protección frente al viento Zonda

viento Zonda-Las Heras.jpg Toma las medidas necesarias para cuidarte