Para esta segunda parte, Tommy Lee Jones repitió su papel y se convocó a Robert Downey Jr. para que fuera su compañero. A esa altura, el entonces joven actor ya había demostrado su talento en Chaplin, pero también se había hecho su fama de problemático y de poseer una carrera muy errática en cuanto a proyectos.

Sin embargo, no fue él lo que decepcionó, sino la película. En su libro "The Fall and rise of the Comeback Kid", Robert Downey Jr. contó el odio que le tiene a la película "Los Federales" e incluso hizo una comparación que sorprendió a varios.

"Preferiría despertarme en la cárcel para una prueba de tuberculosis que tener que levantarme otra mañana sabiendo que voy al set de rodaje de U.S. Marshals", cuenta en su libro, lo que es irónico, ya que el actor de Iron Man, sabe realmente lo que es despertar en la cárcel.

Downey Jr. incluso aseguró que "Los Federales" es la peor película de acción "de todos los tiempos": "Yo pensaba que tal vez me faltaba algo, y que lo que realmente necesitaba era estar en una de esas películas a las que me encanta llevar a mis hijos. Al final, fue muy deprimente", aseguró la estrella de Hollywood.

pelicula us marshals, los federales Robert Downey Jr. explicó sus razones para odiar tanto a esta película que protagonizó

De qué se trata "Los Federales", la película de Robert Downey Jr.

"Los Federales", la película que aborrece Robert Downey Jr., cuenta la historia de Mark Sheridan, un hombre acusado de matar a dos agentes secretos y que debe ser trasladado en avión a una penitenciaría.

"Durante el viaje, debido a una revuelta, el avión sufre un accidente que le permite escapar. Comienza entonces una implacable persecución por parte del agente federal Sam Gerard, que hace años vivió una experiencia similar persiguiendo al doctor Kimble, el famoso fugitivo", se explica en la sinopsis de la película.

En sitios como IMDB, "Los Federales" cuenta con un puntaje de la crítica de apenas un 6,6 sobre 10, mientras que en Rottem Tomatoes alcanza una aprobación de solo el 30% sobre 100%.

us marshals, robert downey jr.webp Robert Downey Jr, Tommy Lee Jones y Wesley Snipes protagonizan esta película

Dónde ver "Los Federales", la película de Robert Downey Jr.

Esta película de Robert Downey Jr. se encuentra disponible en Apple TV para América Latina, España y Estados Unidos, mientras que HBO Max también la tiene en su catálogo para América Latina.