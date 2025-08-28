Inicio Ovación Fútbol Juan Pablo Cozzani
Mendocinos por el mundo

Juan Pablo Cozzani, campeón con Platense, fue presentado en Arabia Saudita por su nuevo equipo

El Al Kholood Club de Arabia Saudita oficializó la llegada del arquero mendocino Juan Pablo Cozzani mediante una publicación en las redes sociales.

Por UNO
Cozzani ya ataja en Arabia Saudita.

Cozzani ya ataja en Arabia Saudita.

El Al Kholood de Arabia Saudita oficializó la llegada del arquero mendocino Juan Pablo Cozzani mediante una publicación en las redes sociales.

El elenco de la primera categoría del fútbol saudí confirmó la incorporación del ex guardavallas de Platense. El futbolista posó con la característica indumentaria violeta del Al Kholood; al lado de su fotografía figuró una imagen que mostró su traspaso de Platense a Al Kholood.

Cozzani
Juan Pablo Cozzani debut&oacute; en Arabia Saudita.

Juan Pablo Cozzani debutó en Arabia Saudita.

“El guardián está aquí. Muro argentino Juan Cozzani es un jugador del orgullo de la cabeza. Nuestro nuevo muro está aquí. Juan Cozzani se une a Al-Kholood”, manifestó la cuenta oficial del Al-Kholood en la descripción de su posteo de Instagram.

El arquero de 26 años desembarcó en el fútbol asiático occidental después de un importante paso por Platense, en donde conquistó el Torneo Clausura y formó buenos números bajo los tres palos, estos fueron: 69 encuentros disputados, 34 vallas invictas y 51 goles en su contra.

El debut de Cozzani en Arabia Saudita

Cozzani, quien se destacó por su solidez y reflejos en el arco, llega a un Al Kholood que busca afianzarse en la primera división saudita.

Su experiencia en el fútbol argentino, donde fue clave para consolidación del “Calamar”, le otorga un perfil prometedor en la liga árabe. El arquero ya afronta el desafío de adaptarse a un nuevo estilo de juego y contribuir al crecimiento del equipo saudí.

El mendocino fue titular pero no pudo evitar que su equipo pierda 2 a 1 ante Al Ettifaq.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas