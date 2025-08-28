Juan Pablo Cozzani, campeón con Platense, fue presentado en Arabia Saudita por su nuevo equipo

El arquero de 26 años desembarcó en el fútbol asiático occidental después de un importante paso por Platense, en donde conquistó el Torneo Clausura y formó buenos números bajo los tres palos, estos fueron: 69 encuentros disputados, 34 vallas invictas y 51 goles en su contra.

El debut de Cozzani en Arabia Saudita

Cozzani, quien se destacó por su solidez y reflejos en el arco, llega a un Al Kholood que busca afianzarse en la primera división saudita.

Su experiencia en el fútbol argentino, donde fue clave para consolidación del “Calamar”, le otorga un perfil prometedor en la liga árabe. El arquero ya afronta el desafío de adaptarse a un nuevo estilo de juego y contribuir al crecimiento del equipo saudí.

El mendocino fue titular pero no pudo evitar que su equipo pierda 2 a 1 ante Al Ettifaq.