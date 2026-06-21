Godoy Cruz visitará a Central Norte por la Primera Nacional: formaciones, hora y dónde verlo

El choque del Tomba frente al Cuervo tendrá el arbitraje de Ezequiel Billone y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil con los relatos de Diego Agrain y se podrá ver por la plataforma LPF Play.

El Tomba cierra la primera rueda visitando a Central Norte.

Godoy Cruz buscará su primer triunfo fuera de Mendoza antes que termine la primera rueda

El Tomba viene de caer de visitante ante Almirante Brown y acumula tres derrotas seguidas de visitante, en la que arrastra una sequía de cinco partidos consecutivos sin poder ganar. Su único triunfo en condición de visitante en el certamen fue contra el Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.