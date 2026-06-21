Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz visitará a Central Norte por la Primera Nacional: formaciones, hora y dónde verlo

Godoy Cruz jugará en Salta con Central Norte este domingo a las 16.30, en el encuentro pendiente de la 4ta fecha del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará ante Central Norte en Salta.

Godoy Cruz jugará ante Central Norte en Salta.

Godoy Cruz jugará de visitante este domingo desde las 16.30 ante Central Norte de Salta, por el encuentro pendiente de la 4ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Padre Martearena.

El choque del Tomba frente al Cuervo tendrá el arbitraje de Ezequiel Billone y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil con los relatos de Diego Agrain y se podrá ver por la plataforma LPF Play.

El Tomba cierra la primera rueda visitando a Central Norte.

El Tomba cierra la primera rueda visitando a Central Norte.

Godoy Cruz buscará su primer triunfo fuera de Mendoza antes que termine la primera rueda

El Tomba viene de caer de visitante ante Almirante Brown y acumula tres derrotas seguidas de visitante, en la que arrastra una sequía de cinco partidos consecutivos sin poder ganar. Su único triunfo en condición de visitante en el certamen fue contra el Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

De Muner buscar&aacute; lograr el primer triunfo de visitante con el Tomba.

De Muner buscará lograr el primer triunfo de visitante con el Tomba.

El equipo dirigido por Pablo De Muner se ubica octavo en el Grupo A con 25 unidades y está metido en el Reducido. En 17 partidos disputados logró 6 triunfos, 7 empates y cuatro derrotas.

Así llega Central Norte

Central Norte, viene de empatar sin goles como local ante San Telmo y está penúltimo en la tabla de posiciones con 15 puntos. El conjunto azabache, que es dirigido por Mario Sciaqua, continúa en la zona de descenso directo y tiene la obligación de ganar. Acumula cuatro partidos sin ganar con dos derrotas y dos empates.

En los 17 partidos disputados logró 3 victorias, 6 empates y sufrió ocho derrotas.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Elías Calderón, Maximiliano Padilla y Pedro Sanz; Matías Moravec, Matías Ribero, Matías Villarreal y Franco Bedoya; Tiago Taobas y Francisco Borda. DT: Mario Sciaqua.
  • Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Federico Milo; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Juan Andrada y Antonio Guerrero; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
  • Estadio: Padre Martearena de Salta.
  • Árbitro: Ezequiel Billone.
  • Hora: 16.30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas