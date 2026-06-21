Godoy Cruz visitará a Central Norte por la Primera Nacional: formaciones, hora y dónde verlo

Godoy Cruz jugará de visitante este domingo desde las 16.30 ante Central Norte de Salta, por el encuentro pendiente de la 4ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Padre Martearena.
Godoy Cruz jugará en Salta con Central Norte este domingo a las 16.30, en el encuentro pendiente de la 4ta fecha del torneo de la Primera Nacional
Godoy Cruz jugará de visitante este domingo desde las 16.30 ante Central Norte de Salta, por el encuentro pendiente de la 4ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Padre Martearena.
El choque del Tomba frente al Cuervo tendrá el arbitraje de Ezequiel Billone y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil con los relatos de Diego Agrain y se podrá ver por la plataforma LPF Play.
El Tomba viene de caer de visitante ante Almirante Brown y acumula tres derrotas seguidas de visitante, en la que arrastra una sequía de cinco partidos consecutivos sin poder ganar. Su único triunfo en condición de visitante en el certamen fue contra el Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.
El equipo dirigido por Pablo De Muner se ubica octavo en el Grupo A con 25 unidades y está metido en el Reducido. En 17 partidos disputados logró 6 triunfos, 7 empates y cuatro derrotas.
Central Norte, viene de empatar sin goles como local ante San Telmo y está penúltimo en la tabla de posiciones con 15 puntos. El conjunto azabache, que es dirigido por Mario Sciaqua, continúa en la zona de descenso directo y tiene la obligación de ganar. Acumula cuatro partidos sin ganar con dos derrotas y dos empates.
En los 17 partidos disputados logró 3 victorias, 6 empates y sufrió ocho derrotas.