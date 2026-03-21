Godoy Cruz enfrenta a Chaco For Ever por la Primera Nacional: formaciones y dónde verlo

Concentrados Godoy Cruz

Entonado, pero con las lesiones de Alessandria y Andrada, el Expreso irá por su segundo triunfo en el certamen donde se ubica 9no con 6 puntos producto de una victoria y 3 empates.

Chaco For Ever llega golpeado al choque con el Tomba

Chaco For Ever, conducido por Ricardo Pancaldo, todavía no ha podido ganar en sus 4 presentaciones en el torneo.

Concentrados Chaco For Ever

El Albinegro viene de perder 3 a 2 como visitante frente al Deportivo Morón, fue su segunda derrota al hilo, y registra un empate y tres caídas.

Datos del partido y probables formaciones:

Chaco For Ever: Nicolás Caprio; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Andrés Lioi, Gabriel Ramírez y Juan Carrizo; Leonardo Marinucci, Ezequiel Pacheco y Gonzalo Melgarejo.DT: Ricardo Pancaldo.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Agustín Valverde o Brian Orosco; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Chaco For Ever

Árbitro: Fabrizio Llovet

Hora: 21