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Primera Nacional

Godoy Cruz enfrenta a Chaco For Ever por la Primera Nacional: formaciones y dónde verlo

Godoy Cruz visitará a Chaco For Ever este sábado desde las 21, por la 6ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará ante Chaco For Ever, en Resistencia por la 6ta fecha del torneo de la Primera Nacional.

Godoy Cruz jugará ante Chaco For Ever, en Resistencia por la 6ta fecha del torneo de la Primera Nacional.

Este sábado, desde las 21, Godoy Cruz visitará a Chaco For Ever en el marco de la 6° fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El partido entre el Tomba y el Negro se disputará en el Juan Alberto García de Resistencia, el árbitro designado es Fabrizio Llobet y habrá transmisión en vivo de LPF Play y Radio Nihuil.

Godoy Cruz dos.
Mariano Toedtli logró ante Ferro su primera victoria como entrenador de Godoy Cruz.

Mariano Toedtli logró ante Ferro su primera victoria como entrenador de Godoy Cruz.

Tras tres empates seguidos, el Tomba le ganó a Ferro en el Feliciano Gambarte y logró su primera victoria bajo la conducción del entrenador Mariano Toedtli.

Concentrados Godoy Cruz

Entonado, pero con las lesiones de Alessandria y Andrada, el Expreso irá por su segundo triunfo en el certamen donde se ubica 9no con 6 puntos producto de una victoria y 3 empates.

Chaco For Ever llega golpeado al choque con el Tomba

Chaco For Ever, conducido por Ricardo Pancaldo, todavía no ha podido ganar en sus 4 presentaciones en el torneo.

Concentrados Chaco For Ever

El Albinegro viene de perder 3 a 2 como visitante frente al Deportivo Morón, fue su segunda derrota al hilo, y registra un empate y tres caídas.

Datos del partido y probables formaciones:

Chaco For Ever: Nicolás Caprio; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Andrés Lioi, Gabriel Ramírez y Juan Carrizo; Leonardo Marinucci, Ezequiel Pacheco y Gonzalo Melgarejo.DT: Ricardo Pancaldo.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Agustín Valverde o Brian Orosco; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Chaco For Ever

Árbitro: Fabrizio Llovet

Hora: 21

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