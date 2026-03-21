Godoy Cruz enfrenta a Chaco For Ever por la Primera Nacional: formaciones y dónde verlo

Este sábado, desde las 21, Godoy Cruz visitará a Chaco For Ever en el marco de la 6° fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz visitará a Chaco For Ever este sábado desde las 21, por la 6ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional
Este sábado, desde las 21, Godoy Cruz visitará a Chaco For Ever en el marco de la 6° fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
El partido entre el Tomba y el Negro se disputará en el Juan Alberto García de Resistencia, el árbitro designado es Fabrizio Llobet y habrá transmisión en vivo de LPF Play y Radio Nihuil.
Tras tres empates seguidos, el Tomba le ganó a Ferro en el Feliciano Gambarte y logró su primera victoria bajo la conducción del entrenador Mariano Toedtli.
Entonado, pero con las lesiones de Alessandria y Andrada, el Expreso irá por su segundo triunfo en el certamen donde se ubica 9no con 6 puntos producto de una victoria y 3 empates.
Chaco For Ever, conducido por Ricardo Pancaldo, todavía no ha podido ganar en sus 4 presentaciones en el torneo.
El Albinegro viene de perder 3 a 2 como visitante frente al Deportivo Morón, fue su segunda derrota al hilo, y registra un empate y tres caídas.
Datos del partido y probables formaciones:
Chaco For Ever: Nicolás Caprio; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Andrés Lioi, Gabriel Ramírez y Juan Carrizo; Leonardo Marinucci, Ezequiel Pacheco y Gonzalo Melgarejo.DT: Ricardo Pancaldo.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Agustín Valverde o Brian Orosco; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Estadio: Chaco For Ever
Árbitro: Fabrizio Llovet
Hora: 21