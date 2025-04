Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra Gimnasia y Esgrima.jpeg Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra vienen de marcar los goles en la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Chaco For Ever. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Pablo Giménez será el juez encargado de controlar la acciones del Choque entre el Lobo y la Fragata.

Gimnasia y Esgrima uno-.jpg

Gimnasia y Esgrima es invicto y líder en la Zona B de la Primera Nacional

El Lobo viene de ganarle de local por 2 a 0 a Chaco For Ever y buscará seguir con su racha positiva. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán está puntero e invicto (5 triunfos y 4 empates), acumula 19 puntos y repetiría los once jugadores que iniciaron los últimos cuatro partidos, en una formación que sale de memoria.