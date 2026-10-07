Gimnasia y Esgrima sufrió una baja sensible para recibir a Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima viene de una dura derrota con Estudiantes de La Plata por la fecha 12 del Torneo Clausura y este miércoles se confirmó una baja para el encuentro de este lunes ante Newell's, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Gimnasia y Esgrima viene de una dura derrota con Estudiantes de La Plata por la fecha 12 del Torneo Clausura y este miércoles se confirmó una baja para el encuentro de este lunes ante Newell's, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El volante Tomás O'Connor, un jugador muy importante para el equipo dirigido por Darío Franco, sufrió un desgarro en el posterior de la pierna derecha y estará fuera de las canchas al menos por un par de semanas.
Por lo pronto el mediocampista no podrá estar presente ante Newell's el próximo lunes 12 de octubre desde las 18.30 en el estadio Vìctor Legrotaglie, en un partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Como contrapartida, la buena noticia para el Lobo es el retorno del volante Luciano Cingolani quien ya cumplió una fecha de suspensión por acumular 5 tarjetas amarillas.
Gimnasia y Esgrima lleva 4 partidos sin ganar con dos empates y dos derrotas, su última victoria fue ante Independiente en Avellaneda el pasado 30 agosto y a 5 fechas del final se ubica 7mo en la Zona A del Torneo Clausura, en zona de clasificación a los playoffs, con 17 puntos.
La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 13, 14 y 15 y solo falta conocer el día y horario de la última fecha, donde el Lobo recibirá en el clásico a la Lepra.
Tras el partido de este lunes con Newell's, el conjunto blanquinegro jugará con Vélez de visitante el sábado 17 de octubre a las 20. Luego, el viernes 23 de octubre a las 18.30, recibirá a Platense y por la fecha 15 visitará a Lanús el domingo 1 de noviembre a las 20.45.
Los próximos partidos de Gimnasia y Esgrima