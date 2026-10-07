Gimnasia y Esgrima sufrió una baja sensible para recibir a Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie

Luciano Cingolani cumplió la fecha de suspensión y ya puede volver en Gimnasia y Esgrima.

Como contrapartida, la buena noticia para el Lobo es el retorno del volante Luciano Cingolani quien ya cumplió una fecha de suspensión por acumular 5 tarjetas amarillas.

Gimnasia y Esgrima lleva 4 partidos sin ganar con dos empates y dos derrotas, su última victoria fue ante Independiente en Avellaneda el pasado 30 agosto y a 5 fechas del final se ubica 7mo en la Zona A del Torneo Clausura, en zona de clasificación a los playoffs, con 17 puntos.

Lo que viene para el Lobo

La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 13, 14 y 15 y solo falta conocer el día y horario de la última fecha, donde el Lobo recibirá en el clásico a la Lepra.

Tras el partido de este lunes con Newell's, el conjunto blanquinegro jugará con Vélez de visitante el sábado 17 de octubre a las 20. Luego, el viernes 23 de octubre a las 18.30, recibirá a Platense y por la fecha 15 visitará a Lanús el domingo 1 de noviembre a las 20.45.

Los próximos partidos de Gimnasia y Esgrima