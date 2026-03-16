Gimnasia y Esgrima se prepara para recibir a Estudiantes de La Plata: un cambio obligado para el equipo de Broggi

Gimnasia y Esgrima no gana desde el partido ante Instituto por la fecha 4 del Apertura. Su rendimiento ha estado a la altura de sus rivales pero no ha podido cosechar un buen colchón de puntos. Desde aquella victoria, el Lobo cayó en dos ocasiones y empató en otras tres. Ante el Pincha será una buena oportunidad para reencontrarse con el triunfo ante su gente.

Broggi Ariel Broggi tendrá una modificación obligada en Gimnasia y Esgrima para el cruce ante Estudiantes de La Plata.

Gimnasia y Esgrima quiere volver a la victoria ante Estudiantes de La Plata

Para el cruce ante el elenco platense, Ariel Broggi tendrá que hacer una modificación obligada por lesión ligamentaria de Imanol González en el encuentro ante Deportivo Riestra. En el partido ante el Malevo, a Imanol lo reemplazó Diego Mondino. El capitán del Lobo podría ser el reemplazo definitivo en equipo titular mientras el cordobés transita su recuperación.