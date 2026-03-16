Gimnasia y Esgrima se prepara para recibir a Estudiantes de La Plata: un cambio obligado para el equipo de Broggi

Gimnasia y Esgrima recibirá este martes a Estudiantes de La Plata en el Víctor Legrotaglie por la fecha 11 del Torneo Apertura. Para el cruce ante el Pincha, el Lobo tendrá un cambio obligado y Ariel Broggi ya piensa en el equipo que dispondrá en cancha buscando volver a sumar de a tres.
Gimnasia y Esgrima no gana desde el partido ante Instituto por la fecha 4 del Apertura. Su rendimiento ha estado a la altura de sus rivales pero no ha podido cosechar un buen colchón de puntos. Desde aquella victoria, el Lobo cayó en dos ocasiones y empató en otras tres. Ante el Pincha será una buena oportunidad para reencontrarse con el triunfo ante su gente.
Gimnasia y Esgrima quiere volver a la victoria ante Estudiantes de La Plata
Para el cruce ante el elenco platense, Ariel Broggi tendrá que hacer una modificación obligada por lesión ligamentaria de Imanol González en el encuentro ante Deportivo Riestra. En el partido ante el Malevo, a Imanol lo reemplazó Diego Mondino. El capitán del Lobo podría ser el reemplazo definitivo en equipo titular mientras el cordobés transita su recuperación.
Otra alternativa en ese puesto es Lautaro Carrera, zaguero central de 22 años fue titular en la fecha 2 ante San Lorenzo en lugar de Ezequiel Muñoz. También se presenta como una opción para Broggi, a la espera de que la dirigencia informe si buscarán otro marcador central en reemplazo de Imanol González.
En el resto del equipo blanquinegro, Ariel Broggi maneja opciones. En el mediocampo, Antonini y Linares serían los conductores del equipo, en conjunto con Lencioni y Ulises Sánchez. En ofensiva, Módica se mantendría junto a Mortadela Rodríguez. Mientras que en defensa podría haber una variante en el lateral derecho para buscar más marca con Franco por Paredes.
El encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de La Plata se disputará este martes en el Víctor Legrotaglie desde las 21.15.