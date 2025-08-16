El equipo dirigido por Ariel Broggi, quien suma 3 victorias en 3 partidos como DT, alcanzó los 49 puntos

El Mensana jugará una nueva final, faltan 9 fechas y el partido pendiente con Morón para soñar con jugar la final por el primer ascenso.

Gimnasia y Esgrima- Almirante Brown.

Así llega Almirante Brown

Almirante Brown, el equipo dirigido por Rodrigo Alonso, viene de igualar sin goles ante Central Norte de Salta, en Isidro Casanova. Cuando faltan nueve jornadas para el final se mantiene en el antepenúltimo lugar, por encima de los dos equipos que hoy estarían perdiendo la categoría: Defensores Unidos de Zárate (está a nueve unidades) y Talleres de Remedios de Escalada (a once).

Los antecedentes entre Gimnasia y Esgrima y Almirante Brown

En el historial, Gimnasia y Esgrima nunca perdió con Almirante Brown. Han disputado 8 partidos, el Lobo ganó 4 y los otros cuatro fueron empates.

El último enfrentamiento fue empate en el estadio Fragata Sarmiento de Isidro Casanova, en un encuentro correspondiente a la 10ª fecha. El partido lo arrancó ganando el Mirasol con un tanto de Joaquín Ibáñez y lo empató para el Mensana Imanol González.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Lucas Bustos y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Almirante Brown: Bruno Galván; Ulises Abreliano, Gerardo Alegre Rojas, Agustín Dattola, Máximo Levi, Tomás Villoldo; Leandro Iglesias, Bruno Cenci, Tomás Almada; Ramón González y Santiago Villalba. DT: Ricardo Alonso.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 16.10.

TV: TyC Sports.