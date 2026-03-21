FADEP comienza su participación en el Torneo Federal A en La Pampa

El equipo de la Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- hace su debut absoluto este sábado en la tercera división del fútbol argentino tras su ascenso del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de AFA. El equipo que dirige Diego Pozo juega de visitante en La Pampa.
FADEP juega por la primera fecha del Torneo Federal A desde las 20, contra el equipo de Costa Brava de General Pico, en el estadio Nuevo Pacaembú. El árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, árbitro asistente 1: Emiliano Bustos, árbitro asistente 2: Dalma Pérez, y cuarto árbitro: Kevin Nicolás Bustos.
Se inicia la ilusión de FADEP en el Torneo Federal A
FADEP, entidad mendocina que encabeza el ex arquero de Godoy Cruz y San Lorenzo, Sebastián Torrico, se estrena en el Torneo Federal A, acompañando a su comprovincianos Atlético San Martín, que debutó este viernes con empate 1 a 1 con Juventud Unida de San Luis; y Huracán Las Heras, que juega el domingo a las 16.45 con Argentino de Monte Maíz.