Inicio Ovación Fútbol FADEP
FEDERAL A

FADEP comienza su participación en el Torneo Federal A en La Pampa

Este sábado FADEP juega su primer partido en el Torneo Federal A visitando al Club Atlético Costa Brava de General Pico, La Pampa

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Este es el equipo de FADEP que logró el ascenso al Torneo Federal A. Con muchas incorporaciones de prestigo debuta este sábado en La Pampa.

Este es el equipo de FADEP que logró el ascenso al Torneo Federal A. Con muchas incorporaciones de prestigo debuta este sábado en La Pampa.

El equipo de la Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- hace su debut absoluto este sábado en la tercera división del fútbol argentino tras su ascenso del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de AFA. El equipo que dirige Diego Pozo juega de visitante en La Pampa.

FADEP juega por la primera fecha del Torneo Federal A desde las 20, contra el equipo de Costa Brava de General Pico, en el estadio Nuevo Pacaembú. El árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, árbitro asistente 1: Emiliano Bustos, árbitro asistente 2: Dalma Pérez, y cuarto árbitro: Kevin Nicolás Bustos.

futbol-federal a-fadep-la pampa (1)
Parte del equipo de FADEP que viaj&oacute; a La Pampa este viernes para debutar este s&aacute;bado contra Costa Brava.&nbsp;

Parte del equipo de FADEP que viajó a La Pampa este viernes para debutar este sábado contra Costa Brava.

Se inicia la ilusión de FADEP en el Torneo Federal A

FADEP, entidad mendocina que encabeza el ex arquero de Godoy Cruz y San Lorenzo, Sebastián Torrico, se estrena en el Torneo Federal A, acompañando a su comprovincianos Atlético San Martín, que debutó este viernes con empate 1 a 1 con Juventud Unida de San Luis; y Huracán Las Heras, que juega el domingo a las 16.45 con Argentino de Monte Maíz.

Diego Pozo FADEP-
Diego Pozo, el entrenador de FADEP.

Diego Pozo, el entrenador de FADEP.

El equipo de la Fundación Amigos por el Deporte ha sido uno de los que más se ha reforzado para esta nueva instancia del fútbol del ascenso, incorporando a 14 jugadores de jerarquía, ilusionado por lograr otro salto en este certamen del Consejo Federal de AFA.

Este viernes al mediodía partió vía terrestre hacia La Pampa, para instalarse de cara a este encuentro en General Pico.

Los refuerzos que sumó FADEP

  • José Méndez
  • Diego Tonetto
  • Francisco Rivadeneira
  • Lucas Cogorno
  • Enzo Kalinsky
  • Nahuel Iribarren
  • Brayam Sosa
  • Lautaro Taboada
  • Ramón Lentini
  • Agustín Villalobos
  • Leandro Soria
  • Fernando Rodríguez
  • Oscar Garrido
  • Mauro Ortiz

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas