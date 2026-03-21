FADEP comienza su participación en el Torneo Federal A en La Pampa

FADEP juega por la primera fecha del Torneo Federal A desde las 20, contra el equipo de Costa Brava de General Pico, en el estadio Nuevo Pacaembú. El árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, árbitro asistente 1: Emiliano Bustos, árbitro asistente 2: Dalma Pérez, y cuarto árbitro: Kevin Nicolás Bustos.

futbol-federal a-fadep-la pampa (1) Parte del equipo de FADEP que viajó a La Pampa este viernes para debutar este sábado contra Costa Brava.

Se inicia la ilusión de FADEP en el Torneo Federal A

FADEP, entidad mendocina que encabeza el ex arquero de Godoy Cruz y San Lorenzo, Sebastián Torrico, se estrena en el Torneo Federal A, acompañando a su comprovincianos Atlético San Martín, que debutó este viernes con empate 1 a 1 con Juventud Unida de San Luis; y Huracán Las Heras, que juega el domingo a las 16.45 con Argentino de Monte Maíz.