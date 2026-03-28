FADEP buscará revancha ante Deportivo Rincón por la segunda fecha del Federal A

Diego Pozo no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante Costa Brava, en la Pampa.

Gonzalo Klusener El experimentado Gonzalo Klusener estará en el ataque de FADEP. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Deportivo Rincón, el rival de FADEP

Deportivo Rincón comenzará su participación en el Torneo Federal A. El conjunto neuquino tuvo fecha libre en la primera fecha.

El León viene de perder 5 a 0 ante San Lorenzo por la Copa Argentina, donde quedó eliminado. Ahora el equipo de Pablo Castro tendrá su estreno en el certamen en su tercera participación en el Federal A y buscará lograr un resultado positivo.

Probables formaciones:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Bruno Costella y Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Oscar Garrido y Diego Tonetto; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazi y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola, Rodrigo Montes; Cristian Estigarribia y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Nelson Bejas, de Tucumán.

Hora: 11.