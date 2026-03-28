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FADEP buscará revancha ante Deportivo Rincón por la segunda fecha del Federal A

FADEP Jugará con Deportivo Rincón de Neuquén por la 2da fecha del torneo Federal A este sábado a las 11 en Russell. En el debut perdió 3 a 0 con Costa Brava

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Cristia Aracena es el arquero de FADEP que tendrá su debut de local en el Federal A ante Deportivo Rincón.

Cristia Aracena es el arquero de FADEP que tendrá su debut de local en el Federal A ante Deportivo Rincón.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Por la segunda fecha, FADEP, el equipo de Diego Pozo, tendrá su estreno de local en la Zona 3 del Federal A ante Deportivo Rincón de Neuquén. El encuentro se disputará este sábado desde las 11 en Russell y contará con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas.

Diego Pozo
Diego Pozo es el entrenador de FADEP que dirigirá su segundo partido en este Federal A.

Diego Pozo es el entrenador de FADEP que dirigirá su segundo partido en este Federal A.

El equipo dirigido por Diego Pozo tendrá su segunda presentación en el torneo. En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava y tratará de conseguir su primer triunfo en condición de local.

El elenco maipucino tendrá su presentación frente a su público, que podrá presenciar el debut de local tras el ascenso al Federal A y conocer al renovado plantel que llegó para jugar este certamen.

Diego Pozo no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante Costa Brava, en la Pampa.

Gonzalo Klusener
El experimentado Gonzalo Klusener estará en el ataque de FADEP.

El experimentado Gonzalo Klusener estará en el ataque de FADEP.

Deportivo Rincón, el rival de FADEP

Deportivo Rincón comenzará su participación en el Torneo Federal A. El conjunto neuquino tuvo fecha libre en la primera fecha.

El León viene de perder 5 a 0 ante San Lorenzo por la Copa Argentina, donde quedó eliminado. Ahora el equipo de Pablo Castro tendrá su estreno en el certamen en su tercera participación en el Federal A y buscará lograr un resultado positivo.

Probables formaciones:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Bruno Costella y Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Oscar Garrido y Diego Tonetto; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazi y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola, Rodrigo Montes; Cristian Estigarribia y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Nelson Bejas, de Tucumán.

Hora: 11.

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