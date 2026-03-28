FADEP buscará revancha ante Deportivo Rincón por la segunda fecha del Federal A

Por la segunda fecha, FADEP, el equipo deDiego Pozo, tendrá su estreno de local en la Zona 3 del Federal A ante Deportivo Rincón de Neuquén. El encuentro se disputará este sábado desde las 11 en Russell y contará con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas.
El equipo dirigido por Diego Pozo tendrá su segunda presentación en el torneo. En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava y tratará de conseguir su primer triunfo en condición de local.
El elenco maipucino tendrá su presentación frente a su público, que podrá presenciar el debut de local tras el ascenso al Federal A y conocer al renovado plantel que llegó para jugar este certamen.
Diego Pozo no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante Costa Brava, en la Pampa.
Deportivo Rincón, el rival de FADEP
Deportivo Rincón comenzará su participación en el Torneo Federal A. El conjunto neuquino tuvo fecha libre en la primera fecha.
FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Bruno Costella y Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Oscar Garrido y Diego Tonetto; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazi y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola, Rodrigo Montes; Cristian Estigarribia y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.