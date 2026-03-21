San Lorenzo sigue sin DT, pero avanzó en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón

Con el mendocino Ignacio Perruzzi como titular, San Lorenzo goleó y tomó un poco de aire además de avanzar a los 16avos de final donde se medirá con Deportivo Riestra.

Embed - San Lorenzo 5 - 0 Deportivo Rincón | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

San Lorenzo terminó bien un día muy complicado

Además de haberse frustrado la llegada de dos entrenadores San Lorenzo recibió este viernes cinco inhibiciones más por parte de la FIFA, aunque todavía resta definir quiénes serían los implicados en las deudas que mantendría el club con ellos.

La FIFA registró en su página web “FIFA Registration Ban” cinco casos desde el 18 de marzo de este año, lo que tuvo como resultado cinco inhibiciones más para el club de Boedo, que ya viene de superar 14 sanciones similares.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1

2 - Estudiantes de Buenos Aires 1 Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1

3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1 Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0

3 - Ituzaingó 0 Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)

1 (6) Talleres 1 - Argentino de Merlo 0

1 - Argentino de Merlo 0 Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0

1 - Argentino (Monte Maíz) 0 Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0

1 - Deportivo Maipú 0 Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)

2 (4) - Temperley 2 (3) Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0

2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0 Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)

2 (5) Aldosivi 3 - San Miguel 0

3 - San Miguel 0 Tigre 2 - Claypole 0

2 - Claypole 0 River 1 - Cdad. de Bolívar 0

1 - Cdad. de Bolívar 0 Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0

2 - Gimnasia de Chivilcoy 0 San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0

2 - Dep. Madryn 0 Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1

1 San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0

Miércoles 25 de marzo

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en Caseros a las 19

Banfield - Real Pilar, en Temperley a las 21.15

Viernes 27 de marzo

Independiente - Atenas (Río IV), a las 17 en Florencio Varela

Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, a las 22.15 en Villa Mercedes

Sábado 28 de marzo

Racing Club - San Martín (Formosa), a las 21.15 en Banfield

Domingo 29 de marzo

Huracán - Olimpo (B. Blanca), a las 19 en Caseros

Newell´s O. Boys - Acassuso, a las 21.15 en Rafaela

Lunes 30 de marzo

Unión - Agropecuario Arg., a las 21.15 en Rosario

Miércoles 01 de abril

Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)

Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)

Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)

Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril