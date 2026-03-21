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Copa Argentina

San Lorenzo sigue sin DT, pero avanzó en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón

Mientras se dilata la contratación del nuevo DT, San Lorenzo arrancó bien la Copa Argentina al golear a Deportivo Rincón.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Vietto marcó para el Ciclón.

Vietto marcó para el Ciclón.

Mientras se dilata la contratación del nuevo DT, San Lorenzo arrancó bien la Copa Argentina y avanzó de ronda al superar con autoridad a Deportivo Rincón de Neuquén.

En el Estadio Centenario de Quilmes y ante un rival del Federal A, el Ciclón se impuso por 5 a 0 con goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto, Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Herrera, en contra.

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Dirigido interinamente por Alan Capobianco, y tras caerse las negociaciones con Martín Palermo y Pablo Guede (ahora el candidato es el ex Universidad de Chile Gustavo Álvarez), San Lorenzo consiguió un triunfo tan contundente como necesario para su actualidad.

Con el mendocino Ignacio Perruzzi como titular, San Lorenzo goleó y tomó un poco de aire además de avanzar a los 16avos de final donde se medirá con Deportivo Riestra.

Embed - San Lorenzo 5 - 0 Deportivo Rincón | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

San Lorenzo terminó bien un día muy complicado

Además de haberse frustrado la llegada de dos entrenadores San Lorenzo recibió este viernes cinco inhibiciones más por parte de la FIFA, aunque todavía resta definir quiénes serían los implicados en las deudas que mantendría el club con ellos.

La FIFA registró en su página web “FIFA Registration Ban” cinco casos desde el 18 de marzo de este año, lo que tuvo como resultado cinco inhibiciones más para el club de Boedo, que ya viene de superar 14 sanciones similares.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0

Miércoles 25 de marzo

  • Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en Caseros a las 19
  • Banfield - Real Pilar, en Temperley a las 21.15

Viernes 27 de marzo

  • Independiente - Atenas (Río IV), a las 17 en Florencio Varela
  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, a las 22.15 en Villa Mercedes

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), a las 21.15 en Banfield

Domingo 29 de marzo

  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), a las 19 en Caseros
  • Newell´s O. Boys - Acassuso, a las 21.15 en Rafaela

Lunes 30 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., a las 21.15 en Rosario

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

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