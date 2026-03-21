San Lorenzo sigue sin DT, pero avanzó en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón

Mientras se dilata la contratación del nuevo DT, San Lorenzo arrancó bien la Copa Argentina y avanzó de ronda al superar con autoridad a Deportivo Rincón de Neuquén.
Mientras se dilata la contratación del nuevo DT, San Lorenzo arrancó bien la Copa Argentina al golear a Deportivo Rincón.
Mientras se dilata la contratación del nuevo DT, San Lorenzo arrancó bien la Copa Argentina y avanzó de ronda al superar con autoridad a Deportivo Rincón de Neuquén.
En el Estadio Centenario de Quilmes y ante un rival del Federal A, el Ciclón se impuso por 5 a 0 con goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto, Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Herrera, en contra.
Dirigido interinamente por Alan Capobianco, y tras caerse las negociaciones con Martín Palermo y Pablo Guede (ahora el candidato es el ex Universidad de Chile Gustavo Álvarez), San Lorenzo consiguió un triunfo tan contundente como necesario para su actualidad.
Con el mendocino Ignacio Perruzzi como titular, San Lorenzo goleó y tomó un poco de aire además de avanzar a los 16avos de final donde se medirá con Deportivo Riestra.
Además de haberse frustrado la llegada de dos entrenadores San Lorenzo recibió este viernes cinco inhibiciones más por parte de la FIFA, aunque todavía resta definir quiénes serían los implicados en las deudas que mantendría el club con ellos.
La FIFA registró en su página web “FIFA Registration Ban” cinco casos desde el 18 de marzo de este año, lo que tuvo como resultado cinco inhibiciones más para el club de Boedo, que ya viene de superar 14 sanciones similares.
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