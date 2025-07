Ezequiel Medrán en exclusiva con Canal 7: "Teníamos la convicción de seguir peleando, no concuerdo con la decisión"

En una entrevista exclusiva con Canal 7, Ezequiel Medrán rompió el silencio sobre la remoción de su cargo y admitió estar sorprendido y apenado por la decisión de la cúpula dirigencial al mando de Fernando Porreta.

"Sí me sorprende. Ayer me llamó Fernando Jauregui para transmitirme que ya no querían contar en el proceso con nosotros. Nosotros le dijimos que estábamos enteros para seguir y me ratificó que era una decisión tomada", comenzó relatando el ahora ex DT mensana. "El presidente tendrá sus motivos. No he hablado con él todavía. Aceptamos la decisión tomada per no concuerdo porque teníamos la convicción de seguir peleando el torneo, de ser protagonistas, de tener esa ilusión intacta de pelear por el ascenso", prosiguió.