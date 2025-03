Ezequiel Centurión y la meta de que Independiente Rivadavia vuelva a hacerse fuerte de local

El hecho de no poder consumar una victoria desde la fecha 3, ante Belgrano, no es algo que pese en el plantel y así lo remarcó Ezequiel Centurión: "Puede llegar a condicionar en otras ocasiones pero no creo que haya pasado en este partido. Estamos haciendo un buen trabajo".

Embed - Ezequiel Centurión luego del empate de Independiente Rivadavia ante Lanús

Independiente Rivadavia y el aspecto positivo que puede rescatarse en lo que va de esta temporada

Si algo tiene para remarcar como positivo Independiente Rivadavia es no estar pendiente de la tabla de promedios como el año pasado. Si bien es algo que no tiene que descuidar, esa preocupación ya no es la prioritaria en el equipo de Alfredo Berti.

lepra local vs lanus.webp Foto: Prensa Independiente Rivadavia.

Al respecto, Ezequiel Centurión reconoció: "Nosotros tenemos que seguir sumando. En este momento estamos en una mejor posición a lo que era el año pasado y el objetivo ahora es tratar de clasificar en este torneo. Si logramos eso, ayudamos con el tema de los promedios también así que trabajaremos para eso".