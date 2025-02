Ezequiel Centurión se quejó del arbitraje tras el empate de Independiente Rivadavia con Argentinos Juniors

Ezequiel Centurión se quejó de las tarjetas amarillas que recibió la Lepra

Con relación a la cantidad de amonestaciones que le sacó el juez Nicolás Ramírez al equipo azul, admitió: "Me sorprendió, creo que hubo faltas que no sé si merecían la tarjeta amarilla, pero bueno, tratamos nosotros de no enfocarnos en eso, sino en nuestro juego, en hacer el partido que trabajamos en la semana, ya que no es algo que podamos manejar".

"NOS CONDICIONÓ TODO EL PARTIDO"



Ezequiel Centurión se refirió a la cantidad de amarillas que recibió Independiente Rivadavia

"Nos sacó y nos condicionó todo el partido el arbitraje porque ya desde que arrancó tuvimos varias tarjetas, pero ya está, nosotros nos enfocamos en lo nuestro", cerró.