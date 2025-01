Ezequiel Centurión lleva cuatro vallas invictas en el arco de Independiente Rivadavia

Embed

Sobre la seguidilla de partidos en los que ha mantenido el arco en cero, Ezequiel Centurión manifestó: "Me estoy sintiendo bien, también es gracias al equipo al grupo, y espero poder seguir de la misma manera". En ese línea, el jugador analizó cuál fue el proceso para llegar al presente que hoy lo tiene como una de las figuras de equipo de Alfredo Berti. "Agarrar ritmo de partidos me ayudó a agarrar confianza, a volver a sentirme yo. Venía de un tiempo de jugar muy poco entonces volver a agarrar ritmo de partidos es lo más importante".

Por último, el arquero de Independiente Rivadavia puntualizó sobre qué le faltó a la Lepra para ganar el encuentro ante Barracas Central. "No llegamos a tener tantas ocasiones de gol como veníamos generando en los últimos partidos y no se nos dio. No pudimos aprovechar las pocas que tuvimos. Seguiremos trabajando", cerró.