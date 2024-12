Ezequiel Centurión tuvo un año muy positivo en Independiente Rivadavia

"La verdad que este tiempo que he estado en Independiente Rivadavia me he sentido muy bien. Tuve una continuidad y el hincha me ha demostrado mucho cariño", agregó el guardameta.

"Fue un cambio importante el que hice porque necesitaba jugar, sumar minutos y en Independiente Rivadavia lo pude hacer", afirmó.

Ezequiel Centurión tuvo pocas oportunidades de jugar en River y fue suplente de Franco Armani. En Independiente Rivadavia ha tenido buenas actuaciones.

Independiente Rivadavia conocerá a sus rivales en la Copa de la Liga 2025

Este viernes Independiente Rivadavia conocerá a sus rivales tras el sorteo de la Copa de la Liga 2025. El primer certamen se llevará a cabo desde el fin de semana del 26 de enero hasta el 1° de junio, mientras que la segunda tendrá lugar entre el 13 de julio y el 14 de diciembre.