Por qué Godoy Cruz e Independiente Rivadavia podrían no enfrentarse en toda la temporada 2025

Tal como ocurrió en la Copa de la Liga 2024, la Lepra y el Tomba no serían emparejados por lo que no solo estarán en distintas zonas sino que no se cruzarán en la denominada fecha de los clásicos donde cada equipo se enfrenta a su emparejamiento.

lepra tomba 1 Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron en el último torneo de la Liga Profesional.

Como Independiente Rivadavia volvería a estar emparejado con Unión de Santa Fe y Godoy Cruz con Instituto de Córdoba, la única posibilidad de que se enfrenten sería que coincidan en la fecha libre ya que al ser 15 equipos por zona la otra instancia interzonal del torneo será entre los conjuntos que tengan fecha libre en sus respectivas zonas.