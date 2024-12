El 2024 de Independiente Rivadavia: cómo fue el año de la Lepra en Primera División

Además, mira al 2025 con más tranquilidad ya que en los Promedios terminó 27 con 1,121, delante de Sarmiento (1,089) y detrás de Central Córdoba (1,130), además de los ascendidos Aldosivi y San Martín de San Juan.

Encuesta

El 2024 de Independiente Rivadavia

1) ¿Cómo calificarías el 2024 de Independiente Rivadavia?

2) ¿Qué destacarías como positivo de la Lepra en el año?

3) ¿Señalá algo negativo de Independiente Rivadavia en el año?

4) ¿Qué jugadores de la Lepra se destacaron en 2024?

5) ¿Qué puestos debería reforzar para 2025?

Marcos Barrera (Diario UNO y Radio Nihuil)

1) Fue un buen año al ser su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino con este formato. El equipo fue de menor a mayor, con el regreso de Berti como lo más destacado.

2) Lo positivo es que si bien se anularon los descensos, logró salir de la última posición de los promedios y en la tabla general escaló bastante. De hecho metió una bocanada de aire fresco para los Promedios del 2025.

Color- Hinchada Lepra.jpg Cristian Lozano

3) Lo negativo diría que fue lo poco acertivo de la elección de los refuerzos al comenzar el año y mucho más al dilatar la estadía de los dos primeros entrenadores (De Paoli y Cicotello).

4) Se destacaron varios futbolistas, en el primer semestre nombraría a Francisco Petrasso, Tomás Palacio y Matías Reali. Ya en la segunda mitad se destacaron Villa, Franco Romero, Ramis y Sequeira. Creo que Tonetto merece también una mención especial.

5) De cara al 2025 hay que reforzar en todas las líneas. Defensivamente, en los laterales Berti se quedó sin recambio y de mitad de cancha hacia adelante hacen falta volantes por afuera, un interno, un extremo y sin dudas dos delanteros de área.

Carolina Quiroga (Ovación y Radio Nihuil)

1) El año de Independiente es positivo porque se salvó del descenso por sus propios medios y consiguió conservar la categoría evolucionando en su juego de la mano de Alfredo Berti.

2) Destacaría la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad y demostrar carácter durante una temporada que en su mayoría fue complicada.

Victorio Ramis. Independiente Rivadavia Rosario Central.jpeg

3) A Independiente le costó adaptarse a la Primera División en cuanto a entrenadores y jugadores. Después corrigió y trajo al entrenador adecuado.

4) Franco Romero en su vuelta, Victorio Ramis, Diego Tonetto, Sebastián Villa, Sequeira y Studer.

5) Un delantero, laterales y un volante central.

Omar Romero (Ovación)

1) El año fue muy positivo en lo deportivo e institucional. En su primer año en Primera el equipo logró el objetivo de quedarse aún si no hubieran anulado los descensos

2) El regreso del entrenador Alfredo Berti. Una vez más sacó al equipo adelante y cumplió con los objetivos.

berti 1.jpg

3) En lo deportivo, con el equipo recién ascendido no fue una buena decisión traer como entrenador a Rodolfo De Paoli.

4) Sheyko Studer, una gran revelación, el regreso de Franco Romero, el acierto de contratar al colombiano Sebastián Villa y el goleador Victorio Ramis.

5) Los puestos a reforzar pienso que son un arquero, un defensor central, dos volantes y dos delanteros.

Sergio Robles (Ragio Nihuil y Canal 7)

1) Ha sido un 2024 muy bueno para Independiente Rivadavia en todo sentido, primero porque tuvo el gran desafío de jugar en Primera División y logró mantener por sus propios medios la categoría, pero creo que lo más importante es el crecimiento institucional con obras en la Ciudad Deportiva y mejoras en el Gargantini. Y bueno la frutilla del postre fue que futbolísticamente se mantuvo en la máxima categoría. Por eso creo que ha sido un año que está entre los mejores de la historia de Independiente Rivadavia.

2) Lo más positivo fue haberse mantenido en Primera, independientemente de la decisión que tomó la AFA, y haber conseguido afianzar el proyecto institucional. Eso creo que es lo más importante.

gargantini 1.jpg

3) En lo negativo me tengo que enfocar obviamente en la parte inicial, futbolísticamente hablando, pero es entendible porque era un equipo nuevo, al cual le costó hacer pie. Evidentemente las elecciones iniciales no fueron las correctas y eso determinó que el equipo tuviera un retroceso futbolístico importante. Me quedaría como la parte negativa, con la primera elección, en cuanto al armado de cuerpo técnico y el plantel inicial para jugar en Primera.

4) Sin dudas Palacios (Tomás), que por algo se fue al Inter, el final de Sheyko Studer me parece muy interesante. Creo que Luis Sequeira es un jugador para aprovechar y ojalá pueda sostener a Villa (Sebastián). Después a mí me encanta el amor que tiene Diego Tonetto por la camiseta, no lo tiene ninguno. Romero (Franco) tiene todavía mucho por dar y creo que puede adelantarse unos metros para jugar más. Y después Ramis (Victorio), que tiene un sacrificio enorme y además le aportó gol.

Sebastián-Villa.jpg Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

5) Creo que en los laterales necesita si o si alguna alternativa más. En la mitad de la cancha alguien que acompañe a Romero en esa función de doble volante central, si así lo quisiera usar Berti. Y después el propio Berti dejó en claro que en la ofensiva le falta, sobre todo si se va a Villa va a tener que buscar jugadores tanto por afuera como por adentro.

Rodrigo Ríos (Radio Nihuil)

1) Bueno, ya que se termino salvando del descenso por mérito propio e hizo un colchón de puntos importante.

2) Que pudo encontrar el equipo y mantuvo una regularidad en las últimas fechas del campeonato.

Independiente-Rivadavia.jpg

3) El arranque del campeonato hasta la llegada de Alfredo Berti.

4) Ramis, Franco Romero, Studer, Sequeira y Tonetto

5) Reforzaría todos los puestos ya que se van a ir algunos futbolistas, pero especialmente sumaría dos delanteros de área.