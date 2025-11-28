Elecciones en Godoy Cruz: cuándo serán y qué listas se presentarían

Godoy Cruz vive días de mucha tensión en la previa a las elecciones, que están estipuladas para el próximo sábado 13 diciembre. Hasta ahora habría dos listas, donde competirán el actual presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur, los dos dirigentes históricos que ha tenido el club en los últimos años, que irían por caminos diferentes.
Quiénes pueden votar en las elecciones de Godoy Cruz
En las elecciones del Tomba pueden votar solo los socios plenos, por estatuto, con al menos 6 meses de antigüedad.
Las listas pueden presentarse hasta 10 días antes de la elección, o sea hasta el 3 de diciembre. Se presentarían el presidente AlejandroChapini y el vicepresidente JoséMansur, quienes irían por caminos separados.
No se descarta que haya una sola lista. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que en los próximos días aparezca otro grupo de personas para poder darle otra opción al socio, aunque por ahora no hay nada confirmado.
"Si tomo la decisión de presentarme a elecciones, no iría con Mansur", fueron la palabras del presidente Alejandro Chapini en el programa Ovación 90 en Radio Nihuil.
Tras las elecciones del próximo 13 de diciembre seguramente el panorama estará más claro en lo deportivo e institucional.
No hay confirmación sobre el entrenador de Godoy Cruz
En lo deportivo todavía no hay ninguna confirmación oficial respecto de quien será el entrenador que conducirá al equipo en el torneo de la Primera Nacional 2026.
El inicio de la pretemporada está confirmado para el próximo 9 de diciembre, pero hasta el momento reina la incertidumbre sobre quién será el DT que dirigirá al Tomba.
Hasta el momento hay muchos jugadores que se han desvinculado, de un 2025 muy duro para un Godoy Cruz que perdió la categoría, y después de 17 años jugará el torneo de la Primera Nacional.