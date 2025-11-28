Elecciones en Godoy Cruz: cuándo serán y qué listas se presentarían

image

No se descarta que haya una sola lista. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que en los próximos días aparezca otro grupo de personas para poder darle otra opción al socio, aunque por ahora no hay nada confirmado.

"Si tomo la decisión de presentarme a elecciones, no iría con Mansur", fueron la palabras del presidente Alejandro Chapini en el programa Ovación 90 en Radio Nihuil.

Tras las elecciones del próximo 13 de diciembre seguramente el panorama estará más claro en lo deportivo e institucional.

Asad Omar Asad dirigió los últimos tres partidos del Tomba en el Torneo Clausura de Primera División.

No hay confirmación sobre el entrenador de Godoy Cruz

En lo deportivo todavía no hay ninguna confirmación oficial respecto de quien será el entrenador que conducirá al equipo en el torneo de la Primera Nacional 2026.

El inicio de la pretemporada está confirmado para el próximo 9 de diciembre, pero hasta el momento reina la incertidumbre sobre quién será el DT que dirigirá al Tomba.

Hasta el momento hay muchos jugadores que se han desvinculado, de un 2025 muy duro para un Godoy Cruz que perdió la categoría, y después de 17 años jugará el torneo de la Primera Nacional.