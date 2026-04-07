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"El problema de River era Gallardo": explosivas declaraciones y análisis de un histórico de Boca

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River terminó con malos resultados, una identidad de juego anónima y sin títulos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El segundo ciclo del Muñe en River no fue bueno.

El segundo ciclo del Muñe en River no fue bueno.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo no terminó de la mejor manera, ya que todas las esperanzas depositadas en su liderazgo quedaron en la nada. El entrenador más ganador de la historia de River Plate no logró replicar lo realizado en su primera etapa y se fue de una manera impensada: con una hinchada agradecida, pero harta.

El Monumental nunca se expresó en contra del DT; en cambio, prefirió apuntar contra los jugadores. Futbolistas que ahora mejoraron su rendimiento y están cumpliendo con las directivas de Eduardo Coudet, quien acumula cuatro triunfos consecutivos y va por un récord histórico.

Ahora, ya con el diario del lunes, Carlos Navarro Montoya, histórico de Boca Juniors, analizó el segundo paso del Muñeco dejando frases que calaron hondo en el corazón Millonario.

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El Mono analiz&oacute; el presente de River.

El Mono analizó el presente de River.

"El problema de River era Gallardo"

El Mono, quien enfrenta una denuncia realizada por los propietarios de un reconocido restaurante de Tandil que acusan al ex arquero de Boca Juniors y ex DT de Santamarina de no haber pagado consumos por alrededor de $10 millones de pesos, habló en el programa Picado TV con reflexiones sin filtro.

"El problema era Gallardo. Pero no porque Marcelo sea un mal entrenador, porque para mí es el mejor del fútbol argentino, lejos. Sino porque había concluido un ciclo. Me parece que el día a día era muy difícil en la relación con los jugadores, con los dirigentes. Transmitía enojo, transmitía fastidio, transmitía que él no era feliz más en River", empezó analizando el ex arquero.

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Además, continuó en la misma línea: "¿Se acuerdan de esas imágenes del presidente y Francescoli en la salida de Ezeiza? Yo creo que era la imagen de dos tipos derrotados por la coyuntura, pero en el fondo, yo no digo que estaban felices, pero ellos entendían que era necesaria la ida de Gallardo".

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El debut en la red de Marcelo Gallardo con River ante Boca en el Apertura 94 en La Bombonera.

El debut en la red de Marcelo Gallardo con River ante Boca en el Apertura 94 en La Bombonera.

Navarro Montoya señaló cómo cambió Gallardo en River

En su análisis el ex arquero de 60 años continuó poniendo en valor lo realizado por el Muñe en el Millo, pero que siguió con una crítica despiadada: "Gallardo le dio todo a River y creo que está instalado entre los grandes de la historia de River, pero este último ciclo fue malo en muchos sentidos".

"No solo en lo deportivo, sino en la convivencia día a día, en la relación con los jugadores, en la relación con los dirigentes, en las cosas que no permitía que eran normales en cualquier club, en los espacios que no les permitía tener y que era normal que tuvieran Francescoli o Ponzio", detalló.

"En River no solo cambió el equipo dentro de la cancha, cambió el día a día. Cambiaron algunas caras que ya no pertenecen al fútbol profesional, volvieron a haber roles normales. Había una conducción súper personalista, que era la de Gallardo, y ahora hay una conducción colectiva. Hay un presidente, hay roles, hay una relación menos tortuosa, más colectiva y más grupal", concluyó Carlos Navarro Montoya.

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