Acusaron al Mono Navarro Montoya por una presunta estafa de $10 millones

Navarro Montoya El Mono Navarro Montoya estuvo a cargo de Santamarina de Tandil.

La respuesta del Mono Navarro Montoya

Los denunciantes de la estafa exhibieron tickets firmados por el Mono Navarro Montoya con fechas, montos y detalles de los consumos, además de grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de empleados. “Estuvo un año comiendo de arriba”, declaró uno de los propietarios. El abogado Ignacio Barrios, que representa a los damnificados, anticipó que en las próximas horas radicará la denuncia penal ante la Justicia de Tandil.

Por su parte, el ex arquero de Boca se defendió al menos mediáticamente. En distintos medios de comunicación fue entrevistado y no desconoció la deuda pero dijo que era el club quien debía pagar esos importes. Incluso señaló que ni siquiera le habían terminado de pagar sus sueldos.

La situación se enmarca en el contexto de la salida del Mono Navarro Montoya de Santamarina de Tandil en abril de 2025. Tras su desvinculación, el club no asumió los gastos pendientes y el ex DT tampoco regularizó la situación. Los tickets acumulados, según los denunciantes, suman cerca de $10 millones de pesos.

Los abogados de los denunciantes sostienen que las evidencias son “irrefutables” y que buscarán la restitución del dinero que habrían sido estafados más las sanciones correspondientes.