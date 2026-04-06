Carlos Mono Navarro Montoya quedó envuelto en una acusación una presunta estafa millonaria en las últimas horas. Los propietarios de un reconocido restaurante de Tandil acusan al ex arquero de Boca Juniors y ex DT de Santamarina de no haber pagado consumos por alrededor de $10 millones de pesos.
Acusaron al Mono Navarro Montoya por una presunta estafa de $10 millones
El Mono Navarro Montoya fue denunciado por un restaurante del club del ascenso donde tuvo varios consumos impagos mientras era el director técnico
Según los denunciantes, el hecho ocurrió durante su breve paso como entrenador del club aurinegro entre fines de 2024 y abril de 2025. El Mono Navarro Montoya dirigió apenas 7 partidos oficiales en el club tandilense, con un balance irregular de 1 victoria, 4 empates y 2 derrotas. Pero fue suficiente para quedar envuelto en la polémica.
Durante ese período, el entonces director técnico y sus ayudantes frecuentaron el restaurante del club casi a diario. Los dueños del local aseguran que el exfutbolista les pidió confianza en varias oportunidades, prometiendo que abonaría las cuentas “más adelante”. Posteriormente, habría afirmado que el club se haría cargo de los gastos, pero nadie saldó la deuda acumulada durante casi un año.
La respuesta del Mono Navarro Montoya
Los denunciantes de la estafa exhibieron tickets firmados por el Mono Navarro Montoya con fechas, montos y detalles de los consumos, además de grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de empleados. “Estuvo un año comiendo de arriba”, declaró uno de los propietarios. El abogado Ignacio Barrios, que representa a los damnificados, anticipó que en las próximas horas radicará la denuncia penal ante la Justicia de Tandil.
Por su parte, el ex arquero de Boca se defendió al menos mediáticamente. En distintos medios de comunicación fue entrevistado y no desconoció la deuda pero dijo que era el club quien debía pagar esos importes. Incluso señaló que ni siquiera le habían terminado de pagar sus sueldos.
La situación se enmarca en el contexto de la salida del Mono Navarro Montoya de Santamarina de Tandil en abril de 2025. Tras su desvinculación, el club no asumió los gastos pendientes y el ex DT tampoco regularizó la situación. Los tickets acumulados, según los denunciantes, suman cerca de $10 millones de pesos.
Los abogados de los denunciantes sostienen que las evidencias son “irrefutables” y que buscarán la restitución del dinero que habrían sido estafados más las sanciones correspondientes.