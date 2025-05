Se trata de Jorge Giménez, quien criticó duramente al director técnico argentino. Pero esto no es todo, ya que además apuntó contra pascual Lezcano, representante del DT, por mal comportamiento con la FVF.

"Fue un sabor amargo para todos. Yo fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto", comenzó el mandamás de la Federación en su charla con el programa Ruta Vinotinto.

"Ningún extranjero, se llame como se llame, a venir a querer gobernar y hacer lo que quiera. No se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno", manifestó cargando contra Pekerman y su representante.

Sobre la salida del argentino de la Selección de Venezuela, señaló: "Salió manchado, así como venía manchado de Colombia. Nosotros sabíamos algo, pero pensábamos que no era tan así y podía ser diferente. Ellos venían con la misma idea, no sé si buena o mala, pero para mí no era la manera de trabajar y hacer las cosas, por lo que pusimos el freno".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SVargasOK/status/1926065609827111280&partner=&hide_thread=false Jorge Giménez, presidente de la FVF: "Mi mayor error fue haber traído a José (Pékerman) por el nombre y no por el momento. [...] Ese año nos los pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino en tiempo.



[...] Ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras.… pic.twitter.com/NNJzIx1WPc — Samuel Vargas (@SVargasOK) May 24, 2025

"El fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. La relación se rompió por completo y él no ha vuelto a dirigir en ningún lado", sentenció Jorge Giménez.