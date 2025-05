El relato de una jugadora de fútbol víctima de acoso: "Quiero inspirar sobre todo a las chicas más jóvenes"

El preocupante relato de una jugadora víctima de acoso: "recibo fotos de hombres desnudos a diario"

En su bibliografía Gwinn busca concientizar sobre el sexismo al cual es sometida: "Constantemente recibo fotos de hombres desnudos. Supuestas fotos de penes. Este tipo de cosas aparecen constantemente en mi bandeja de entrada de Instagram. Las fotos siempre provienen de cuentas anónimas".

Ante esto, la futbolista menciona la única solución que encontró: "Borro las fotos y los mensajes, y denuncio las cuentas. Es simplemente acoso de mal gusto".

Además, relata que desde el 2019 (cuando tenía 19) comenzó a recibir solicitudes de la revista Playboy donde le realizan propuestas concretas para fotografiarla y ser publicada: "Son fotos bonitas y estéticas, sin duda. Pero no son para mí. Publicar una foto en bikini en mi cuenta está bien, pero cualquier otra cosa excede mis límites personales".

Giulia Gwinn.jpg Giulia Gwinn junto al ícono del fútbol, Uli Hoeneß, y al presidente del Bayer Múnich, Herbert Hainer.

"Quiero inspirar sobre todo a las chicas más jóvenes"

En la presentación del libro, que contó con el moderador, Sven Voss, y su coautor, Julien Wolff, Giulia Gwinn contó cómo logró superar las adversidades que tuvo de joven. Es que la deportistas sufrió dos roturas de ligamento cruzado que la marginaron de un mundial: "Quiero inspirar sobre todo a las chicas jóvenes para que sepan que no hay un único camino, que siempre hay que ser valiente, creer en ti y, a partir de ahí, escribir tu propia historia".

El presidente del Bayer Múnich, Herbert Hainer, explicó: "Ha sido una tarde excelente. Giulia Gwinn no sólo hizo que la gente se acercara al fútbol femenino..."

Sino que también centró la atención en cómo las jóvenes, en particular, pueden hacerse respetar en el mundo de hoy.

"Quedó patente la fuerza que tiene que tener alguien así para seguir su propio camino. Demuestra que todo es posible", concluyó el dirigente.

Su anécdota con el gran Uli Hoeneß

En el evento también estuvo presente el histórico Uli Hoeneß quien fue fundamental en un momento crucial de la jugadora cuando fue operada tras sufrir la segunda rotura del ligamento cruzado y recibió una llamada telefónica: "Me dijo que todo el FC Bayern me apoya y que siempre puedo ponerme en contacto con él. No tenía por qué hacerlo. Yo tampoco me lo esperaba. Significó mucho para mí. Son gestos para nosotros como futbolistas, pero también para todo el mundo. Y eso es lo que hace especial al FC Bayern para mí".

Hoeneß comentó la situación: "Así es como tiene que ser el FC Bayern. Nunca he regalado halagos. Cuando Franck Ribéry marca cinco goles, no tienes que ser la enésima palmada en la espalda. Pero cuando está en el hospital, tienes que ser el primero en estar junto a su cama".