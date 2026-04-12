El mensaje de Daniel Vila a los hinchas de Independiente Rivadavia antes del histórico partido en el Maracaná

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, publicó un mensaje en sus redes sociales invitando a los hinchas a hacerse socios para apoyar y formar parte del histórico presente que atraviesa el club.
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, publicó un mensaje invitando a los hinchas a hacerse socios para formar parte del histórico presente del club.
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, publicó un mensaje en sus redes sociales invitando a los hinchas a hacerse socios para apoyar y formar parte del histórico presente que atraviesa el club.
"ESTAMOS HACIENDO HISTORIA. Y RECIÉN EMPIEZA", indicó el máximo dirigente de la Lepra antes de detallar los logros alcanzados en en este último tiempo tanto en el plano institucional como en el deportivo por el conjunto dirigido por Alfredo Berti.
"Campeón Primera Nacional 2023, Campeón Copa Argentina 2025, 1° en la LPF, 1° en Libertadores, Más y mejor diferencia de goles, 11 ganados de los últimos 15", enumeró Vila para reflejar la inmejorable campaña de Independiente Rivadavia.
Luego agregó: "Sueldos al día, Obras en marcha, Sin violentos en el estadio, Único campeón del Oeste argentino en AFA" y expresó: "Esto no se explica. SE VIVE".
Daniel Vila invitó a los fanáticos de la Lepra a hacerse socios a través de Global Fan y justificó su pedido explicando: "Porque dentro de unos años, cuando todos hablen de esto…vos vas a poder decir: YO ESTUVE AHÍ".
Tras el triunfo ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura el plantel de Independiente Rivadavia retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva antes de viajar a Río de Janeiro para jugar ante Fluminense, en el mítico estadio Maracaná, donde este domingo el Flu perdió el clásico con Flamengo (2-1).
La planificación contempla entrenamientos este lunes y martes en Mendoza antes de viajar a Brasil en un vuelo chárter y esperar el encuentro del miércoles.