El mensaje de Daniel Vila a los hinchas de Independiente Rivadavia antes del histórico partido en el Maracaná

Luego agregó: "Sueldos al día, Obras en marcha, Sin violentos en el estadio, Único campeón del Oeste argentino en AFA" y expresó: "Esto no se explica. SE VIVE".

Daniel Vila invitó a los fanáticos de la Lepra a hacerse socios a través de Global Fan y justificó su pedido explicando: "Porque dentro de unos años, cuando todos hablen de esto…vos vas a poder decir: YO ESTUVE AHÍ".

vila 1

Independiente Rivadavia prepara el viaje a Río de Janeiro

Tras el triunfo ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura el plantel de Independiente Rivadavia retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva antes de viajar a Río de Janeiro para jugar ante Fluminense, en el mítico estadio Maracaná, donde este domingo el Flu perdió el clásico con Flamengo (2-1).

La planificación contempla entrenamientos este lunes y martes en Mendoza antes de viajar a Brasil en un vuelo chárter y esperar el encuentro del miércoles.