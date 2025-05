El mendocino Juan Pablo Cozzani avanzó a semis con Platense y contó la confesión del árbitro post partido con River

Qué le dijo Yael Falcón Pérez a Juan Pablo Cozzani luego de la eliminación de River

Un clima tenso se vivió en los minutos finales del partido por las decisiones arbitrales que fueron incidiendo en el ánimo de los futbolistas de Platense. Sobre tod,o en la jugada del penal sobre Borja y el lateral no cobrado. "Fue difícil concrentrarse después de ese final pero dijimos que no nos podíamos desenfocar porque quedaban los penales. Teníamos que revertir esa injusticia", confesó el arquero Juan Pablo Cozzani.

Cozzani luego habló con Yael Falcón Pérez una vez finalizado el encuentro y reveló: "Antes que terminara el partido, él (Falcón Pérez) me dijo que no era lateral para nosotros. Después, cuando terminó el partido y estábamos más tranquilos, me dijo que, si el lateral era para nosotros, nos pedía disculpas. Pidió disculpas por su hijo y dijo que no había sido malintencionado".

En ese sentido, el aquero agregó: "Fue una jugada rápida que, si no hubiese terminado en el penal, hubiese pasado de largo y terminaba el partido. Lo importante es que lo pudimos revertir".

Por eso, el resultado favorable al Calamar le dio más épica a la áspera batalla que se vivió en el Monumental. Juan Pablo Cozzani le contuvo el penal a Sebastián Driussi y motivó a que la definición se resolviera para el avance de Platense a la siguiente instancia. "Me tenía fe para los penales. El partido nos lo merecíamos nosotros porque hicimos unos grandes 90 minutos y terminó con un penal que, no voy a discutir porque no lo vi, pero que fue una injusticia por lo anterior. En los penales nos teníamos fe porque queríamos corregir eso y limpiar lo que había pasado en la última jugada", sentenció el oriundo de Guaymallén.

Finalmente, Cozzani destacó a todo el equipo, cuerpo técnico y colaboradores que trabajan diariamente para que los resultados como los de estos cuartos de final se vean en cancha. "Los chicos patearon bien y yo estoy muy orgulloso del plantel, del staff, de todos porque hacemos un gran esfuerzo día a día", cerró.