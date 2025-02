Yael Falcón Pérez rompió el silencio tras los incidentes en Godoy Cruz vs Talleres

En ese sentido, sobre la la agresión de un hincha del Tomba al juez de línea Diego Martín, Falcón Pérez agregó: "Tuvimos suerte. Si el elemento cortopunzante llegaba a impactar en el ojo de Diego, sería un problema mayor. Creo que lo más sensato es que pregone el sentido común y suspender el partido. Me hace ruido y me parece lamentable decir que es un hecho menor. El caño estaba todo cortado. No podemos depender de la suerte de que no le pegue en el ojo o en la frente".

Si el partido se retoma en los segundos 45 minutos o no, dependerá de lo que dictamine el informa arbitral, sumado al descargo de los clubes, para que desde la AFA determinen si el encuentro concluirá o si se le quitarán los puntos a Godoy Cruz. Lo que sí se especula es que, en el compromiso frente a River, el próximo 12 de febrero en el estadio Malvinas Argentinas, sea sin público a modo de sanción para el club.