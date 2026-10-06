El llanto de Messi cuando iba en el micro rumbo al Monumental

La gente llegó desde muy temprano al Monumental y las puertas se abrieron a las 16:00, ya con un público que había colmado las inmediaciones.

Las bandas que tocaron en la despedida de Messi

La organización del partido despedida de Lionel Messi dispuso que hubiera varias bandas en vivo, en un show que fue animado por "Un poco de ruido", el famoso streaming que presenta grupos musicales.

Las presentaciones de los artiustas incluyen a Amar Azul, la Sole, Ulises Bueno y Gaspar Benegas, entre otros, figuraba como "Show sorpresa" en el momento del cierre.

Sergio Torres, el legendario cantante de cumbia santafesina, animó la despedida final de Messi con el público de la Selección argentina.

Torres, junto a Darío Zanco, integró el grupo "Los Calis", el preferido de Lionel Messi y que lo acompañó en cada concentración que tuvo junto al combinado nacional.

La dupla buscó hacerle el último regalo al astro rosarino que dijo adiós este martes tras más de dos décadas vistiendo la gloriosa celeste y blanca.