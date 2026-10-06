en vivo Un día histórico EN VIVO: Lionel Messi se despide de la Selección argentina enfrentando a Benín en el Monumental

Los hinchas esperan por la despedida de Messi en el Monumental.

Lionel Messi se despide este martes de la Selección argentina. El elenco nacional se mide desde las 20 con Benín en el estadio Monumental