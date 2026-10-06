en vivo Un día histórico
EN VIVO: Lionel Messi se despide de la Selección argentina enfrentando a Benín en el Monumental
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Lionel Messi se despide este martes de la Selección argentina. El elenco nacional se mide desde las 20 con Benín en el estadio Monumental
EN VIVO
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20:27
Así cantó el himno la Selección argentina
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20:02
Las formaciones de la Selección argentina y de Benín
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19:57
Lionel Messi fue ovacionado en la entrada en calor
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19:45
Messi fue distinguido por Stéfano Di Carlo como socio honorario de River Plate
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19:40
Dibu Martínez fue ovacionado cuando salió a la cancha
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19:36
Antonela Roccuzzo y Celia, la mamá de Messi están juntas en el palco
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19:32
Messi lloró en el micro que lo llevó al Monumental
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19:30
"El que no salta es un inglés", cantó la hinchada de la Selección argentina esperando por Messi
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19:25
El Dibu Martínez se hizo la "M" de Messi en la cabeza para la despedida del Diez
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19:20
El Dibu Martínez mostró el viaje de la Selección argentina camino al Monumental
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19:08
Los jugadores de Benín salieron al campo de juego del Monumental
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19:01
Adónde seguir la transmisión de la despedida de La Pulga
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18:55
Antonela Roccuzzo ya está en uno de los palcos del Monumental
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18:46
Los shows de la despedida de Messi
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18:24
Lionel Messi va camino al Monumental rumbo a su despedida