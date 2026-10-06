Messi en la Albiceleste: el desglose completo de sus números y títulos con todos sus récords

Así comenzó su trayectoria dorada: se consagró campeón del Mundial Sub-20 en 2005, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y, años más tarde, tocó la gloria absoluta con la Selección mayor al levantar las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
De esta manera consiguió números históricos quedándose con tres récords en la Albiceleste, ya que es el jugador con más presencias, el mayor goleador y asistidor:
- 207 partidos.
- 125 goles.
- 66 asistencias.
La imagen que le dedicó la AFA a Lionel Messi, en el día de su despedida.
El resto de las estadísticas de Lionel Messi en la Albiceleste
- El argentino con más Mundiales disputados.
- Uno de los tres jugadores del mundo que fueron convocados en 6 convocatorias (junto a Cristiano Ronaldo y al mexicano Guillermo Ochoa, aunque el arquero no jugó en dos de las citaciones).
- Segundo máximo goleador histórico en Mundiales (convirtió 21, Kylian Mbappé lleva 22).
- Máximo goleador histórico en las Eliminatorias con 36 goles.
- Mayor cantidad de partidos jugados en la Copa América (39 partidos distribuidos en 7 torneos).
- Futbolista con más partidos (34) y más victorias (23) en la historia de los Mundiales.
El legado de Lionel Messi será, sin dudas, eterno.