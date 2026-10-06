Messi en la Albiceleste: el desglose completo de sus números y títulos con todos sus récords

Ante la despedida del 10, es necesario revisar sus números en una era que llega a su fin y que dará inicio a una etapa sin la conducción de un jugador resiliente que supo levantarse de las caídas para luego ganarlo todo.

Lionel Messi se consagró campeón del mundo Sub 20 en Países Bajos.

Los impresionantes números de Lionel Messi en la Selección argentina

Lionel Messi tiene una historia inseparable con la camiseta de la Selección argentina. Cuando brillaba en las categorías juveniles del Barcelona, fue seducido en varias ocasiones por España para que integrara su equipo nacional; no obstante, el rosarino tenía bien claro qué país iba a representar.