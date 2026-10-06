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Adiós al capitán

Messi en la Albiceleste: el desglose completo de sus números y títulos con todos sus récords

A partir de las 17.30 el Monumental se convertirá en una fiesta con un show espectatular que tiene como centro de escena la despedida de Lionel Messi

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi dice adiós a la Selección argentina con números de otro planeta.

Lionel Messi dice "adiós" a la Selección argentina con números de otro planeta.

Las despedidas siempre son dolorosas y decirle "adiós" a Lionel Messi en la Selección argentina es uno de esos acontecimientos que ningún hincha del buen fútbol se puede perder. El partido de la Albiceleste comenzará a las 20, pero antes y después el Monumental se llenará de música con la presentación de varios artistas.

Ante la despedida del 10, es necesario revisar sus números en una era que llega a su fin y que dará inicio a una etapa sin la conducción de un jugador resiliente que supo levantarse de las caídas para luego ganarlo todo.

Lionel Messi se consagr&oacute; campe&oacute;n del mundo Sub 20 en Pa&iacute;ses Bajos.

Lionel Messi se consagró campeón del mundo Sub 20 en Países Bajos.

Los impresionantes números de Lionel Messi en la Selección argentina

Lionel Messi tiene una historia inseparable con la camiseta de la Selección argentina. Cuando brillaba en las categorías juveniles del Barcelona, fue seducido en varias ocasiones por España para que integrara su equipo nacional; no obstante, el rosarino tenía bien claro qué país iba a representar.

Así comenzó su trayectoria dorada: se consagró campeón del Mundial Sub-20 en 2005, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y, años más tarde, tocó la gloria absoluta con la Selección mayor al levantar las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera consiguió números históricos quedándose con tres récords en la Albiceleste, ya que es el jugador con más presencias, el mayor goleador y asistidor:

  • 207 partidos.
  • 125 goles.
  • 66 asistencias.
La imagen que le dedic&oacute; la AFA a Lionel Messi, en el d&iacute;a de su despedida.

La imagen que le dedicó la AFA a Lionel Messi, en el día de su despedida.

El resto de las estadísticas de Lionel Messi en la Albiceleste

  • El argentino con más Mundiales disputados.
  • Uno de los tres jugadores del mundo que fueron convocados en 6 convocatorias (junto a Cristiano Ronaldo y al mexicano Guillermo Ochoa, aunque el arquero no jugó en dos de las citaciones).
  • Segundo máximo goleador histórico en Mundiales (convirtió 21, Kylian Mbappé lleva 22).
  • Máximo goleador histórico en las Eliminatorias con 36 goles.
  • Mayor cantidad de partidos jugados en la Copa América (39 partidos distribuidos en 7 torneos).
  • Futbolista con más partidos (34) y más victorias (23) en la historia de los Mundiales.

El legado de Lionel Messi será, sin dudas, eterno.

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