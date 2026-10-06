"No sabés lo que brilla eso": el video inédito de Lionel Messi antes de levantar la Copa del Mundo

En el video se ve al ex jugador de River diciendole a Lio: "No lo podés creer, ¿no?"; para luego abrazarlo entre risas. Luego se sumó Nicolás Otamendi y Papu Gómez, y ahí el 10 lanzó una frase que pone la piel de gallina: "No sabés lo que brilla eso", haciendo referencia a la Copa del Mundo.

Luego las cámaras registraron un diálogo que mantuvo el capitán con el actual arquero del Chelsea: "Era para sufrir, eh"; Messi agregó: "Creí que el primer penal casi lo agarrabas", pero Martínez respondió: "Me tiré mal en los dos penales".

Después tomó protagonismo Lionel Scaloni quien consultó (sobre la Copa): "¿Es linda?"; a lo que Lionel Messi, el eterno 10 y capitán, respondió: "No sabés que linda es, impresionante".

Así es el cronograma de actividades en la despedida de Lionel Messi.

El line up de la despedida de Messi

La AFA y la organización del evento dieron a conocer el cronograma de shows que acompañarán el partido ante el conjunto africano, con actividades programadas tanto para la previa como para el pospartido.

La jornada comenzará a las 17.30 con la apertura a cargo de Un Poco de Ruido, junto a Sebastián Mendoza y Román el Original. Luego subirá al escenario Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, y cerca de las 18 tocará Amar Azul.

La previa antes del choque con Benín continuará con las presentaciones de Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis, mientras que Fabio Santana será el encargado de entonar el Himno Nacional.

Tras el final del encuentro, la fiesta seguirá con un despliegue de drones, pirotecnia, luces y montaje especial. A continuación, Soledad Pastorutti cantará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su espectáculo "Trampa".

El cierre está previsto para pasadas las 22.30 con un show musical sorpresa, además del momento en que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le entregarán una serie de obsequios a Lionel Messi.