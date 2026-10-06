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Lionel Messi y una historia de liderazgo absoluto: 15 años como capitán de la Selección argentina

Lionel Messi tendrá este martes su última función con la camiseta de la Selección argentina. La Albiceleste perderá a su capitán tras 15 años portando la cinta

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi fue capitán de la Selección argentina en cuatro Mundiales.

Lionel Messi fue capitán de la Selección argentina en cuatro Mundiales.

Lionel Messi construyó durante más de 15 años una historia única como capitán de la Selección argentina. La cinta pasó de ser una responsabilidad ocasional en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 a una condición permanente que atravesó cuatro Mundiales.

Su liderazgo silencioso y reservado evolucionó con el tiempo hasta transformarse en el motor de la era más gloriosa de la Albicelesste, un vínculo indeleble en el que conquistó dos Copas América, una Finalissima y un Mundial.

Lionel Messi fue capi&aacute;n ocasional en el partido ante Grecia, por el Mundial 2010.

Lionel Messi fue capián ocasional en el partido ante Grecia, por el Mundial 2010.

Lionel Messi portó la cinta de la Selección argentina por 15 años

El compromiso de Messi con la camiseta de la Selección argentina comenzó mucho antes de la capitanía. Mientras se desarrollaba en las divisiones inferiores del Barcelona, rechazó de manera contundente las propuestas para representar a España, marcando el inicio de un vínculo inquebrantable desde su debut hasta sus últimas presentaciones.

En sus primeros años en la Mayor, su figura quedó indefectiblemente vinculada a la de Diego Armando Maradona. La comparación deportiva fue constante y puso el foco en sus diferentes estilos de liderazgo. Fue el propio Maradona, en su época de DT, quien le entregó la cinta por primera vez en un Mundial: el 22 de junio de 2010, con 23 años, fue capitán ante Grecia en Sudáfrica.

El punto de quiebre definitivo llegó tras la Copa América 2011, cuando Alejandro Sabella asumió la conducción técnica. El entrenador viajó personalmente a Europa para comunicarle a Messi que seria el capitán absoluto, convencido de que esa responsabilidad fortalecería su vínculo con el grupo. Desde ese momento, la cinta se volvió una parte inseparable de su figura.

El &uacute;ltimo partido oficial de Messi siendo capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina fue ante Espa&ntilde;a en la final del Mundial 2026.

El último partido oficial de Messi siendo capitán de la Selección argentina fue ante España en la final del Mundial 2026.

Aunque su liderazgo reservado tuvo cuestionamientos al principio, con los años su voz ganó terreno. En la Copa América 2019, tras la semifinal ante Brasil, alzó la voz contra el arbitraje y la Conmebol, mostrando una faceta combativa que empezó a convivir con su perfil clásico.

La consolidación total llegó bajo la conducción de Lionel Scaloni. Rodeado de una nueva generación que lo adoptó como referente, Messi combinó experiencia, autoridad y cercanía. Encabezó así la etapa más exitosa en la historia reciente del país: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su historia con la cinta concluyó en la final del Mundial 2026, cerrando una era completa e inolvidable.

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