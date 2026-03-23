El llamativo elogio de Claudio Úbeda para un jugador de Boca: "Entró como si hubiera estado..."

"Necesitábamos un resultado contundente y hoy lo tuvimos, no solamente por el resultado sino por el funcionamiento, eso nos deja tranquilos. Me pone feliz que el hincha esté contento y sé que la única manera es ganando, mostrando superioridad, con situaciones de gol, teniendo paciencia, el equipo no se puso nervioso, eso nos deja tranquilos", dijo el DT, que así dejó atrás los cuestionamientos de los hinchas.

claudio-ubeda-boca1 El Sifón Úbeda les da indicaciones a sus jugadores.

El Xeneize lleva ocho partidos sin perder. El Sifón dijo al respecto: "Hace siete u ocho partidos que venimos de no perder, no sirve empatar tanto porque Boca merece ganar y tiene que ganar de local, pero no pierde desde hace mucho. Hay que trabajar en defensa, cuando uno toma más riesgos y generás espacios para los equipos que vienen a La Bombonera y cuando atacamos mucho, aprovechan espacios en contragolpe; hay que pulirlo y que ocurran cada vez menos, vienen partidos seguidos y con rivales a los que tenemos que saber jugarles, cuando nos lleguen menos, más opciones tendremos para ganar los partidos".