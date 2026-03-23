El llamativo elogio de Claudio Úbeda para un jugador de Boca: "Entró como si hubiera estado..."

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quedó satusfecho tras el triunfo de este domingo por 2-0 sobre Instituto, en La Bombonera, por la 12ª fecha del Torneo Apertura. Elogió a un jugador xeneize.
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quedó satusfecho tras el triunfo de este domingo por 2-0 sobre Instituto, en La Bombonera, por la 12ª fecha del Torneo Apertura. Elogió a un jugador xeneize.
"Necesitábamos un resultado contundente y hoy lo tuvimos, no solamente por el resultado sino por el funcionamiento, eso nos deja tranquilos. Me pone feliz que el hincha esté contento y sé que la única manera es ganando, mostrando superioridad, con situaciones de gol, teniendo paciencia, el equipo no se puso nervioso, eso nos deja tranquilos", dijo el DT, que así dejó atrás los cuestionamientos de los hinchas.
El Xeneize lleva ocho partidos sin perder. El Sifón dijo al respecto: "Hace siete u ocho partidos que venimos de no perder, no sirve empatar tanto porque Boca merece ganar y tiene que ganar de local, pero no pierde desde hace mucho. Hay que trabajar en defensa, cuando uno toma más riesgos y generás espacios para los equipos que vienen a La Bombonera y cuando atacamos mucho, aprovechan espacios en contragolpe; hay que pulirlo y que ocurran cada vez menos, vienen partidos seguidos y con rivales a los que tenemos que saber jugarles, cuando nos lleguen menos, más opciones tendremos para ganar los partidos".
Úbeda planteó la necesidad de que todo el plantel esté a disposición de cara al comienzo de la Copa Libertadores, la cual obligará al Xeneize a jugar con poco descanso entre compromisos: "Vamos a necesitar de todos los jugadores muchos partidos seguidos", dijo.
Luego habló del debut en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile, programado para el martes 7 de abril. al decir: "Es el paso más importante de mi carrera con estos colores y esta camiseta, la Libertadores es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho llegar bien parados al inicio de esta competencia y aplicar concentración y trabajo, que nos vaya bien en el día a día, será indispensable".
“Los jugadores que llegan de Boca Predio saben lo que es ponerse la camiseta, entrar y jugar. Te pongo el ejemplo de Camilo Rey Domenech: hoy entró como si hubiese estado en el patio de su casa. Jugó bien, pasó bien el balón y no se lo notó nervioso. No les pesa la responsabilidad cuando llegan a Primera”, dijo Úbeda al elogiar al juvenil.