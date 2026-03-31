El Kun Agüero sufrió una seria lesión jugando para el senior de Independiente y tendrá que ser operado

Sergio Kun Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un partido de fútbol entre los equipos senior de Independiente y River por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.
Sergio Kun Agüero sufrió una lesión durante un partido entre los equipos senior de Independiente y River por lo que tendrá que ser intervenido.
Sergio Kun Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un partido de fútbol entre los equipos senior de Independiente y River por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.
El ex jugador del Rojo tuvo que retirarse con ayuda de sus colegas tras sufrir la lesión y la cuenta oficial del equipo de veteranos del club de Avellaneda reveló: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior”.
El propio Agüero dio a conocer más tarde la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico confirmó la gravedad del cuadro: “Seguramente hay que operar, no queda otra”. Además, agradeció el apoyo de sus compañeros y de los jugadores rivales que se solidarizaron tras el incidente.
La lesión se produjo de forma fortuita cuando el delantero intentaba controlar un pase y cayó al césped sin que mediara contacto con un adversario.
Retirado en 2021 por una afección cardíaca, el Kun Agüero suele participar de partidos de exhibición, con equipos senior o en la Kings League.
Con 37 años, el ex delantero de Atlético de Madrid, Manchester City y la Selección argentina, deberá afrontar una recuperación de al menos 3 o 4 meses para poder practicar deportes.