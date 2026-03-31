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El Kun Agüero sufrió una seria lesión jugando para el senior de Independiente y tendrá que ser operado

Sergio Kun Agüero sufrió una lesión durante un partido entre los equipos senior de Independiente y River por lo que tendrá que ser intervenido.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Agüero tendrá que pasar por el quirófano.

Agüero tendrá que pasar por el quirófano.

Sergio Kun Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un partido de fútbol entre los equipos senior de Independiente y River por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

El ex jugador del Rojo tuvo que retirarse con ayuda de sus colegas tras sufrir la lesión y la cuenta oficial del equipo de veteranos del club de Avellaneda reveló: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior”.

Embed - El Kun Agüero confirmo su lesión

El propio Agüero dio a conocer más tarde la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico confirmó la gravedad del cuadro: “Seguramente hay que operar, no queda otra”. Además, agradeció el apoyo de sus compañeros y de los jugadores rivales que se solidarizaron tras el incidente.

La lesión se produjo de forma fortuita cuando el delantero intentaba controlar un pase y cayó al césped sin que mediara contacto con un adversario.

El Kun Agüero no podrá jugar por varios meses

Retirado en 2021 por una afección cardíaca, el Kun Agüero suele participar de partidos de exhibición, con equipos senior o en la Kings League.

Con 37 años, el ex delantero de Atlético de Madrid, Manchester City y la Selección argentina, deberá afrontar una recuperación de al menos 3 o 4 meses para poder practicar deportes.

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