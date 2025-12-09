El ex delantero de la selección de Inglaterra que fue detenido y está en serios problemas

Según dijo el medio británico “The Sun”, Toney fue arrestado por dos cargos de agresión y uno de rebelión e incluso salió esposado del bar ubicado en la capital inglesa. El incidente se habría dado con un fanático que lo agarró para sacarse una selfie.

ivan-toney Ivan Toney.

Toney debutó en la temporada 2013/14 para el Northampton Town de la cuarta división inglesa, mientras que luego pasó por varios clubes del ascenso hasta llegar al Brentford de en la campaña 2020/21. En dicho periodo, el delantero fue clave para el ascenso a la Premier League, donde tuvo muy buenas actuaciones.