El ex delantero de la selección de Inglaterra que fue detenido y está en serios problemas

Un delantero que estuvo en la selección de Inglaterra en los últimos años fue arrestado en Londres. Se trata de Ivan Toney, de 29 años, quien protagonizó incidentes en un bar de Londres.
Un delantero que jugó en la selección de Inglaterra en los últimos años fue arrestado en Londres
Un delantero que estuvo en la selección de Inglaterra en los últimos años fue arrestado en Londres. Se trata de Ivan Toney, de 29 años, quien protagonizó incidentes en un bar de Londres.
Según dijo el medio británico “The Sun”, Toney fue arrestado por dos cargos de agresión y uno de rebelión e incluso salió esposado del bar ubicado en la capital inglesa. El incidente se habría dado con un fanático que lo agarró para sacarse una selfie.
Toney debutó en la temporada 2013/14 para el Northampton Town de la cuarta división inglesa, mientras que luego pasó por varios clubes del ascenso hasta llegar al Brentford de en la campaña 2020/21. En dicho periodo, el delantero fue clave para el ascenso a la Premier League, donde tuvo muy buenas actuaciones.
Esto le permitió ser convocado a la selección de Inglaterra, con la que alcanzó al final de la Eurocopa en el 2024, instancia en la que cayó 2-1 ante España.
Ahora Toney juega en el Al Ahli de Arabia Saudita, donde disputó 56 partidos y anotó 39 goles. Este año fue clave para la obtención de la Supercopa de Arabia Saudita, además de la Liga de Campeones de Asia.
Pese al altercado, Toney ya fue liberado e incluso el club árabe donde se desempeña compartió varias imágenes suyas durante un entrenamiento.