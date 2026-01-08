El Cholo Simeone sorprendió con sus declaraciones en la previa del partido de la Supercopa de España

Los partidos de la Supercopa de España se están disputando en Arabia Saudita quienes serán sede del Mundial 2034 y quizás Diego Simeone decidió realizar declaraciones cargadas de piropos al país organizador de la cita máxima del fútbol: "Hay gente preparada para tomar estas decisiones, nosotros cada vez que vinimos nos trataron espectacularmente. Ojalá que sea como toda la gente del país se espera".

Fue ahí cuando le consultaron si imaginaba en un futuro dirigiendo en Arabia Saudita y el argentino le abrió la puerta de manera diplomática: "Como entrenadores no cerramos ninguna puerta nunca".

Cholo Simeone El Cholo Simeone lleva 14 temporadas con el Atlético Madrid.

El futuro del Cholo Simeone en el Atlético

La situación del Cholo Simeone en Atlético Madrid es buena, pero no la ideal. En marzo la empresa estadounidense Apollo tomará las riendas del club y se rumorea que buscarán un cambio de rumbo en la dirección técnica. El entrenador argentino lleva 14 temporadas y media en el Atleti (donde consiguió ocho títulos: cuatro locales y cuatro internacionales)

El contrato de Diego Simeone termina a mediados de 2027, pero hay una cláusula que expresa que se puede romper el vínculo a mediados de 2026, por lo cual no sería muy utópico pensarlo en otro equipo.

Entre los equipos interesados figura el Inter de Italia porque el Nerazzurri alterna buenas y malas con Cristian Chivu como técnico y aunque están primeros en el torneo local y entre los clasificados en la Champions League el italiano es resistido. Otro de los posibles equipos es, justamente, alguno de Arabia Saudita.