El Beto Alonso liquidó a Fernando Gago y a Marcos Rojo tras el triunfazo de River sobre Boca

El Beto Alonso cargó contra Gago

"Me dio mucha risa el planteo de Gago, no sé qué quiso inventar. Más que el mérito de River, fue el hecho de que le facilitó las cosas. River no venía jugando bien, pero mientras Boca siga poniendo línea de 5 les vamos a seguir ganando y acercándonos en el historial”, dijo Alonso. Es que el Millo por primera vez desde 1997 está a cuatro partidos de igualar al Auriazul en el historial.

gago 3.jpg

Alonso elogió a Mastantuono

Alonso elogió a la figura del Superclásico, Franco Mastantuono. "Hizo un golazo de la p... madre. Le pega realmente bien a la pelota y lo demostró. Es un grandísimo jugador y eso que recién tiene 17 años. El zurdo abre los ojos y se motiva cuando ve a tanta gente", declaró.

Y añadió: "Lo veo hasta mejor jugador que yo. Por él quieren pagar 45 millones de dólares, por mí no sé si lo hubiesen pagado. Ya es el líder del equipo con tan solo 17 años, todas las pelotas pasan por él. Quizá le falta un poco de pase gol a los delanteros, pero va a seguir trabajando sobre eso", prosiguió.

"Esperemos que pueda mantenerse un gran tiempo en River y así poder crecer. Es un jugador que tiene futuro y que puede jugar en las grandes ligas de Europa", cerró.