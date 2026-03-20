Edinson Cavani y un diagnóstico que preocupa a Boca y lo acerca al retiro

Aunque hay bastante hermetismo sobre su estado físico, Cavani suele aparecer públicamente en cada partido de Boca y en más de una ocasión se lo ha visto con molestias físicas en la zona lumbar incluso para estar sentado.

Riquelme respaldó a Edinson Cavani en Boca

"Cavani ha sido finalista de la Copa. El Flaco es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías, y es lo que queremos todos los hinchas"., expresó Juan Román Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores en referencia al delantero que llegó a Boca en 2023 y acumula 81 partidos y 28 goles con la camiseta azul y oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034822118261891358&partner=&hide_thread=false "EL FLACO ES UN JUGADOR MUY IMPORTANTE. RECUPERADO NOS VA A DAR MUCHAS ALEGRÍAS"



Riquelme habló sobre el presente de CAVANI y recordó el gol del Matador en las semis de la #Libertadores 2023 ante Palmeiras, para meter al Xeneize en la gran final



¿Coincidís con su opinión? pic.twitter.com/Ag5sMI8lTm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 20, 2026

Edinson Cavani no juega 90 minutos completos desde septiembre, en los últimos 5 meses jugó sólo 6 partidos, y no estuvo presente en casi la mitad de los encuentros que disputó Boca el año pasado.