Edinson Cavani y un diagnóstico que preocupa a Boca y lo acerca al retiro

La lesión que viene arrastrando Edinson Cavani en Boca es una hernia de disco que lo mantendrá inactivo al menos por 4 meses y a los 39 años lo deja al borde del retiro.
La lesión que viene arrastrando Edinson Cavani en Boca es una hernia de disco que lo mantendrá inactivo al menos por 4 meses a los 39 años.
La lesión que viene arrastrando Edinson Cavani en Boca es una hernia de disco que lo mantendrá inactivo al menos por 4 meses y a los 39 años lo deja al borde del retiro.
El diagnóstico de los médicos indica una recuperación de entre 4 y 6 meses, aunque el uruguayo, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, solo ha podido jugar 2 partidos en los que apenas completó 104' en lo que va del 2026.
El propio Marcelo Delgado, director deportivo de Boca, reconoció en Radio La Red que "Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos, esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros".
Aunque hay bastante hermetismo sobre su estado físico, Cavani suele aparecer públicamente en cada partido de Boca y en más de una ocasión se lo ha visto con molestias físicas en la zona lumbar incluso para estar sentado.
"Cavani ha sido finalista de la Copa. El Flaco es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías, y es lo que queremos todos los hinchas"., expresó Juan Román Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores en referencia al delantero que llegó a Boca en 2023 y acumula 81 partidos y 28 goles con la camiseta azul y oro.
Edinson Cavani no juega 90 minutos completos desde septiembre, en los últimos 5 meses jugó sólo 6 partidos, y no estuvo presente en casi la mitad de los encuentros que disputó Boca el año pasado.