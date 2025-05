Junior despidió a su técnica

El Junior no está atravesando su mejor momento en la liga femenina del fútbol colombiano por dos razones: malos resultados y el escándalo que se desató por la denuncia de la ex DT del equipo.

En cuanto a malos resultados, el equipo marcha en el puesto 11 de 16 equipos, con dos triunfos, cinco empates y seis derrotas. La realizad deportiva es desastrosa teniendo en cuenta que les han convertido 27 goles en tan solo 13 fechas y el primero (Santa Fe) le lleva 20 puntos.

Esto culminó con el despido de la entrenadora informado oportunamente por Junior en las redes sociales confirmando que el equipo "ha rescindido el contrato de manera unilateral con la profesora Yinaris García".

Con respecto a la denuncia, al conocer su despido, Yaniris García publicó en su Instagram que siete jugadoras del equipo han arreglado resultados de "varios partidos" y manifestó que "hay pruebas que están en poder de las autoridades".

Yinaris García.jpg El escándalo se dio a conocer cuando la DT fue despedida del club tras caer 6 a 0.

Despido con escándalo: DT acusa a siete jugadoras de arreglar partidos por apuestas deportivas

Yinaris Garía, primera colombiana que obtuvo la licencia UEFA como directora técnica, explicó que se trata de siete jugadoras involucradas en las apuestas: "La decisión de dar por terminada la relación laboral fue dada a conocer al grupo de jugadoras el día de ayer (martes), situación que originó sinsabor por parte de algunas integrantes del equipo".

"Lo que ocasionó que llegaran a mi poder pruebas de que los malos resultados en algunos de los partidos disputados, tanto de la liga actual como de la anterior, fueran producto de conductas antideportivas por parte de un grupo de siete jugadoras, encargadas de amañar los resultados", explicó la técnica.

Este sería el primer paso del escándalo porque también detalló: "de lo anteriormente mencionado existen pruebas, las cuales reposan en manos de las autoridades competentes".

Espero se logren esclarecer los hechos y no se permita manchar y deshacer el largo camino que nos ha tocado recorrer. Espero se logren esclarecer los hechos y no se permita manchar y deshacer el largo camino que nos ha tocado recorrer.

Para concluir, expresó: "Me duele profundamente como profesional y como persona lo que está sucediendo y con el fin de que no se tergiverse la información y no entorpecer la investigación en curso, próximamente haré una única declaración para ampliar detalles".