¡De las apuestas deportivas al puño cerrado! Jugador de la Serie A ahora es acusado de agresión

El partido de la liga Primavera, que se realiza entre las categorías de reserva de la Serie A, enfrentó a la Fiorentina y a la Roma(la segunda exclub de Nicolo Zaniolo), y se realizó en el Viola Park, centro de entrenamiento del conjunto violeta, quienes vencieron por 2 a 1.

El partido se había vuelto algo hostil y los jugadores se retiraron del campo del juego con cierto malestar por roces que se dieron durante los 90 minutos. Es ahí cuando comenzó el incidente que ambos clubes relatan de una manera diferente.

La Roma, donde jugó Zaniolo durante cuatro temporadas (2018-2023), expresó un comunicado expresando: "El jugador entró al vestuario del equipo Primavera tras el partido y se comportó de forma provocativa con algunos de los jóvenes 'giallorossi'. Durante el enfrentamiento, dos jugadores del Primavera habrían sido agredidos físicamente."

"La AS Roma condena firmemente cualquier forma de comportamiento agresivo o no conforme a los valores del deporte", concluye el comunicado.

zaniolo.jpg Zaniolo deberá regresar al Galatasaray.

La respuesta del deportista frente a las acusaciones

Fue el propio jugador quien brindó su testimonio en Instagram explicando su versión de los hechos: "Quiero disculparme de corazón por lo que pasó ayer. Sé que reaccioné mal y asumo la responsabilidad por ello. Fui allí con la única intención de dar una señal positiva, de estar cerca de los chicos en un momento difícil después del partido".

Desafortunadamente un chico me provocó verbalmente y, por error, perdí los estribos. Desafortunadamente un chico me provocó verbalmente y, por error, perdí los estribos.

"Es un error que me pesa, sobre todo porque sé que tengo que ser un ejemplo para los más jóvenes", continuó reflexionando el mediocampista italiano.

De igual manera aclaró que la situación no es como lo relató la Roma: "Sin embargo, quisiera señalar que los hechos distan mucho de lo que se me ha reconstruido y que, por mi parte, aparte de una discusión verbal, no hubo ningún comportamiento físicamente agresivo".

Para finalizar, expresó: "Dicho esto, renuevo mis disculpas como hombre, como deportista y como persona que ama este ambiente. Sólo quiero reconstruir y mirar hacia adelante con humildad.

Su paso por la Fiorentina fue pobre teniendo en cuenta que realizó dos goles y dos asistencias en 27 partidos; ahora volverá al Galatasaray, donde compartirá plantel con Mauro Icardi, quien fue anunciado como capitán tras la salida del arquero Fernando Muslera.