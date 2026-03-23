Cuántos goles hizo Joaquín Panichelli, uno de los convocados por Scaloni a la Selección argentina

Joaquín Panichelli se despachó con un doblete en el Racing de Estrasburgo, justo antes de sumarse a la Selección argentina para la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.
Joaquín Panichelli se despachó con un doblete en el Racing de Estrasburgo antes de sumarse a la Selección argentina para la última fecha FIFA previa al Mundial.
Joaquín Panichelli se despachó con un doblete en el Racing de Estrasburgo, justo antes de sumarse a la Selección argentina para la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.
El delantero marcó dos goles y fue la figura del triunfo de su equipo ante el Nantes por 3 a 2 en la fecha 27 de la Ligue 1 de Francia, donde Racing marcha 8vo. con 40 puntos (ganó 11, empató 7 y perdió 9) a 20 del puntero, PSG, y a 6 de la zona de clasificación a las copas europeas de la próxima temporada.
Pero lo más importante para el atacante cordobés, de 23 años, es que llegó a 16 goles y es el máximo anotador de la competencia más importante del fútbol francés.
Debutante en la Selección argentina en noviembre pasado ante Angola (solo jugó 4'), Panichelli acumula 20 goles en 38 partidos oficiales jugados en lo que va de la temporada, es decir que tiene un promedio de más de medio gol por encuentro.
Además, quedó a solo un tanto de igualar su mejor temporada cuando hizo 21 goles en 44 partidos con la camiseta del Mirandés, de la segunda división de España.
Aunque no había sido citado en la lista inicial, Joaquín Panichelli estará en la fecha FIFA y tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en la Selección argentina para el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.
Valuado en 25 millones de euros, según Transfermarkt, el futbolista que hizo inferiores en River no pierde las esperanzas de estar en la máxima cita del fútbol y sus goles son el mejor respaldo para esa ilusión.