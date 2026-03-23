Cuántos goles hizo Joaquín Panichelli, uno de los convocados por Scaloni a la Selección argentina

Debutante en la Selección argentina en noviembre pasado ante Angola (solo jugó 4'), Panichelli acumula 20 goles en 38 partidos oficiales jugados en lo que va de la temporada, es decir que tiene un promedio de más de medio gol por encuentro.

Además, quedó a solo un tanto de igualar su mejor temporada cuando hizo 21 goles en 44 partidos con la camiseta del Mirandés, de la segunda división de España.

Embed - PANICHELLI DE SELECCIÓN: DOBLETE AGÓNICO Y TRIUNFAZO EN FRANCIA | Nantes 2-3 Estrasburgo | RESUMEN

Joaquín Panichelli, la revelación que quiere estar en el Mundial 2026

Aunque no había sido citado en la lista inicial, Joaquín Panichelli estará en la fecha FIFA y tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en la Selección argentina para el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

Valuado en 25 millones de euros, según Transfermarkt, el futbolista que hizo inferiores en River no pierde las esperanzas de estar en la máxima cita del fútbol y sus goles son el mejor respaldo para esa ilusión.