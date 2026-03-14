Cuándo juega Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura: hora y TV

Con anterioridad al traspié ante Barracas, la Lepra empató 1 a 1 con dos equipos grandes como Racing y River y venció por 3 a 2 a Independiente de Avellaneda, de local.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura

El conjunto del Parque visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo a las 15.15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Televisará TNT Sports.

Independiente Rivadavia La Lepra visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata. Axel Lloret / Diario UNO

Posteriormente el Azul del Parque recibirá a Rosario Central el 22 de marzo a las 22.15 y el 5 de abril en horario a confirmar visitará a Tigre.

El gran desafío de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia tiene otro gran desafío, la Copa Libertadores 2026. El Azul conocerá a los rivales que enfrentará en el certamen continental, ya que el próximo 19 de marzo se realizará el sorteo de la fase de grupos.

Será el único equipo mendocino que afrontará la Libertadores, un certamen que en alguna ocasión tuvo como participante a Godoy Cruz, el elenco que ahora se desempeña en la Primera Nacional.