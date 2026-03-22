Chiapetta prepara el Malvinas para la Copa Libertadores: "Ojalá que no sean nada más que tres partidos"

El Subsecretario de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta estuvo viendo a Independiente Rivadavia en el Gargantini y anticipó que el Malvinas Argentinas está listo para ser sede de los partidos de Copa Libertadores.
El Subsecretario de Deportes Federico Chiapetta estuvo viendo a Independiente Rivadavia y anticipó que el Malvinas Argentinas está listo para ser sede de la Copa Libertadores.
El Subsecretario de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta estuvo viendo a Independiente Rivadavia en el Gargantini y anticipó que el Malvinas Argentinas está listo para ser sede de los partidos de Copa Libertadores.
"Ya tenemos experiencia, por supuesto seguimos muy atentos siempre a los detalles y hemos estado coordinando con dirigentes de Independiente Rivadavia y Conmebol también va a visitar el estadio, como indica el protocolo. Estamos tranquilos por la experiencia que tenemos de tantos torneos internacionales. Es un estadio súper conocido a nivel de América y en el mundo, y por supuesto está todo impecable como corresponde", dijo el funcionario.
Respecto a los detalles en los que se trabajó en el máximo escenario deportivo de la provincia, explicó: "Detalles, hemos cambiado las butacas de la platea Este y vamos a estar atentos a todo lo demás. Se hacen unos pequeños cambios en las luces, unos redireccionamientos para cumplir con los lúmenes que exige Conmebol, pere el estadio está listo para jugar mañana mismo. Y ojalá que no sean nada más que tres partidos. Esperamos siempre con optimismo que se puedan jugar más y en este caso que Independiente se clasifique. Es muy probable y todos creemos en eso".
"El ingeniero agrónomo es loco por este tema y siempre hacemos todos los cálculos de las estaciones y la resiembra. Para que se entienda el pasto se cambia y ahora tenemos pasto de verano, pero en el invierno de Mendoza si no ponemos un pasto especial las canchas se ponen amarillas y hay que hacer una resiembra para el invierno y que se mantenga verde todo el año. Esa ventana está hoy pero bueno repito que soy optimista y ojalá que sean más de tres partidos de la Lepra lo que significaría extender la localía en el estadio".
Además de los partidos de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, el Malvinas Argentinas tendrá en los próximos días la final del fútbol femenino y el cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú en la Primera Nacional: "Se extrañaba, tenemos la final del femenino, con mucha expectativa, lamentablemente porque fue conflictivo y con problemas de seguridad, bueno, el Malvinas da todas las garantías, así que vamos a tener una linda final, que ya se había jugado antes con mucho éxito, y después tenemos a Maipú haciendo de local con Godoy Cruz, dos equipos que espero que convoquen mucha gente también", dijo Chiapetta.
"Siempre estamos moviéndonos para que el Malvinas se use, se mantiene igual, la inversión la hacemos todos los mendocinos y no lo podemos dejar caer. Tenemos a Los Pumas el 5 de septiembre desde luego y de la Copa Argentina seguramente vamos a tener también partidos y vamos a ver qué pasa con Independiente Rivadavia cuando comiencen las obras de remodelación del Gargantini, que no está la fecha estipulada, pero es una obra muy importante y va a requerir mucho tiempo. El Malvinas seguramente va a ser la cancha de Independiente Rivadavia durante un año aproximadamente, aunque todavía no hay fecha".