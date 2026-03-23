Cómo usar vinagre para evitar que las papas hervidas se rompan

Déjalas que se cocinen en el agua de hervor, retíralas cuando tengan la textura deseada y verás cómo no se desgranan ni se desarman.

Usos sorprendentes del vinagre en la cocina

El vinagre es un poderoso ácido antibacteriano, desengrasante, removedor y regulador de pH en los alimentos. Cuando se trata de comida, recuerda que siempre hay que usar vinagre fermentado de alimentos; el de limpieza sirve solo para limpiar.

No solo sirve para mejorar la textura y forma de las papas hervidas. Con un poco de vinagre en el agua de cocción de las pastas o fideos, puedes evitar que la masa se pegue y las pastas se apelmacen.

En la cocina y la gastronomía, el vinagre se suele utilizar para conservar alimentos vegetales, encurtidos. Normalmente, se preparan vegetales en vinagre, en frasco o en escabeche para mantener los productos en buen estado por más tiempo y con un sabor intenso.

vinagre en la cocina Siempre es bueno tener a mano una botella con vinagre.

También se puede usar vinagre en las conservas para regular la acidez y evitar el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades alimentarias. Solo hay que colocar un par de cucharadas de vinagre en el frasco antes de hervirlo.

El vinagre se puede usar también en un truco para reducir la sal de un alimento cuando te pasaste. Solo debes colocar unas gotas de vinagre hasta que el alimento deje de estar salado.

Con un chorro de vinagre puedes mejorar la cocción de los huevos duros. El vinagre evita que los huevos se rompan, se pueden pelar más fácil tras la cocción y la clara se cocina de manera más uniforme.

Finalmente, puedes utilizar vinagre en la cocina para limpiar muchas superficies. El vinagre es muy bueno para remover sarro, cal, ablandar la grasa, neutralizar los malos olores, destapar cañerías, eliminar el óxido de los metales, mantener la heladera impecable y lavar algunas frutas o verduras.