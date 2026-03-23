Coudet tomó una drástica decisión en River tras el triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto

El fin de semana que viene habrá un parate por la fecha FIFA y River recién volverá a jugar el próximo domingo 5 de abril, ante Belgrano en el Monumental.

El plantel se concentrará en Cardales. Allí harán dos días seguidos de doble turno y el viernes, tras los trabajos matinales, los futbolistas serán liberados.

Los jugadores que River perderá en la fecha FIFA

River perderá en la fecha FIFA a algunos jugadores. La Selección argentina afrontará los amistosos ante Mauritania y Zambia. Los furtbolistas que fueron convocados, son: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel (si los estudios no indican lesión muscular), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y posiblemente Matías Viña (resta confirmación oficial).

Luego se vendrá una gran seguidilla de partidos, con el inicio de la Copa Sudamericana y el superclásico ante Boca en el estadio Monumental, que serán una prueba de fuego para Coudet.