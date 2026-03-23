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Torneo Apertura

Coudet tomó una drástica decisión en River tras el triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto

El entrenador de River, Eduardo Coudet, tomó una llamativa decisión con el plantel tras el triunfo por 2 a 0 sobre Estudiantes de Río Cuarto, em Córdoba

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Eduardo Coudet está contentio tras un nuevo triunfo de River.

Eduardo Coudet está contentio tras un nuevo triunfo de River.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, tomó una drástica decisión con el plantel tras el triunfo de este domingo por 2 a 0 sobre Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, por la 12ª fecha del Torneo Apertura. Los goles de la sufrida victoria millonaria fueron de Gonzalo Montiel, de penal y de Maximiliano Salas, quien cortó una larga sequía.

El DT millonario, Eduardo Coudet sumó el tercer triunfo consecutivo y ahora, por primera vez desde su llegada, le dará dos días libres al plantel. Además se supo que la vuelta a los entrenamientos será en Cardales, con una miniconcentración de tres días.

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El Chacho Coudet cosechó tres triunfos en los tres partidos que dirigió en River.

El Chacho Coudet cosechó tres triunfos en los tres partidos que dirigió en River.

Coudet les dio descanso a los jugadores de River

"Los voy a dejar disfrutar a los muchachos un par de días que hace mucho no tienen un buen descanso", dijo el Chacho Coudet en conferencia de prensa tras la victoria en Córdoba.

El fin de semana que viene habrá un parate por la fecha FIFA y River recién volverá a jugar el próximo domingo 5 de abril, ante Belgrano en el Monumental.

El plantel se concentrará en Cardales. Allí harán dos días seguidos de doble turno y el viernes, tras los trabajos matinales, los futbolistas serán liberados.

Los jugadores que River perderá en la fecha FIFA

River perderá en la fecha FIFA a algunos jugadores. La Selección argentina afrontará los amistosos ante Mauritania y Zambia. Los furtbolistas que fueron convocados, son: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel (si los estudios no indican lesión muscular), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y posiblemente Matías Viña (resta confirmación oficial).

Luego se vendrá una gran seguidilla de partidos, con el inicio de la Copa Sudamericana y el superclásico ante Boca en el estadio Monumental, que serán una prueba de fuego para Coudet.

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