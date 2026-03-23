Netflix: no es Titanic, es el drama más devastador de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio que te va a romper

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La crítica fue unánime en su elogio. Peter Travers, de Rolling Stone, destacó la profundidad de las actuaciones, mientras que Roger Ebert afirmó que “es tan buena que es devastadora”. Desde The Guardian, Peter Bradshaw la describió como un retrato “sincero, emotivo y genuinamente trágico”. En Netflix, esta propuesta se posiciona como una de las mejores opciones dentro de las series y películas para quienes buscan historias que impactan y dejan huella.

Netflix: de qué trata la película Sólo un sueño

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Solo un sueño versa: "El matrimonio de April y Frank se descarrila cuando un plan de cambiar sus "perfectas" vidas se vuelve su última esperanza de escapar de su presente atrapado en el vacío".

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La historia transcurre en los años 50. Frank (Leonardo DiCaprio) y April (Kate Winslet) se conocen en una fiesta y se enamoran. Ella quiere ser actriz. Él sueña con viajar para huir de la rutina y experimentar emociones nuevas.

Con el tiempo se convierten en un estable matrimonio con dos hijos que vive en las afueras de Connecticut, pero no son felices. Ambos se enfrentan a un difícil dilema: o luchar por los sueños e ideales que siempre han perseguido o conformarse con su gris y mediocre vida cotidiana.

Netflix: de qué trata la película Sólo un sueño

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Reparto de Sólo un sueño, película de Netflix

Leonardo DiCaprio

Kate Winslet

Kathy Bates

Michael Shannon

Kathryn Hahn

David Harbour

Dylan Baker

Richard Easton

Zoe Kazan

Jay O. Sanders

Max Casella

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Dónde ver la película Sólo un sueño, según la zona geográfica