El catálogo de Netflix suma a sus series y películas una de las historias más crudas del cine contemporáneo: Sólo un sueño, dirigida por Sam Mendes. Estrenada en 2008 como Revolutionary Road, esta película se convirtió en una de las más aclamadas de su año, con una mirada implacable sobre el matrimonio, los sueños frustrados y la presión social en la vida cotidiana.
Netflix: no es Titanic, es el drama más devastador de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio que te va a romper
Kate Winslet y Leonardo DiCaprio son los protagonistas de este drama que no es Titanic, pero arrasa entre las series y películas galardonadas de Netflix
Protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, la historia sigue a una pareja que aparenta tener una vida perfecta en los años 50, pero que lentamente se desmorona bajo el peso de sus propias expectativas. La química entre ambos actores eleva el relato y construye un drama íntimo, intenso y profundamente humano.
El reconocimiento no tardó en llegar: Winslet ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz Principal en Drama, mientras que la película obtuvo tres nominaciones a los Premios Oscar. Estos logros consolidaron su lugar como una de las producciones más destacadas de su época y ahora está disponible en Netflix.
La crítica fue unánime en su elogio. Peter Travers, de Rolling Stone, destacó la profundidad de las actuaciones, mientras que Roger Ebert afirmó que “es tan buena que es devastadora”. Desde The Guardian, Peter Bradshaw la describió como un retrato “sincero, emotivo y genuinamente trágico”. En Netflix, esta propuesta se posiciona como una de las mejores opciones dentro de las series y películas para quienes buscan historias que impactan y dejan huella.
Netflix: de qué trata la película Sólo un sueño
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Solo un sueño versa: "El matrimonio de April y Frank se descarrila cuando un plan de cambiar sus "perfectas" vidas se vuelve su última esperanza de escapar de su presente atrapado en el vacío".
La historia transcurre en los años 50. Frank (Leonardo DiCaprio) y April (Kate Winslet) se conocen en una fiesta y se enamoran. Ella quiere ser actriz. Él sueña con viajar para huir de la rutina y experimentar emociones nuevas.
Con el tiempo se convierten en un estable matrimonio con dos hijos que vive en las afueras de Connecticut, pero no son felices. Ambos se enfrentan a un difícil dilema: o luchar por los sueños e ideales que siempre han perseguido o conformarse con su gris y mediocre vida cotidiana.
Netflix: de qué trata la película Sólo un sueño
Reparto de Sólo un sueño, película de Netflix
- Leonardo DiCaprio
- Kate Winslet
- Kathy Bates
- Michael Shannon
- Kathryn Hahn
- David Harbour
- Dylan Baker
- Richard Easton
- Zoe Kazan
- Jay O. Sanders
- Max Casella
Dónde ver la película Sólo un sueño, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sólo un sueño se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sólo un sueño se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Sólo un sueño se puede alquilar en Apple TV y Prime Video.