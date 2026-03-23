El líder Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central en el Gargantini y se afirmó en la cima

Independiente Rivadavia venció por 2 a 0 en el Bautista Gargantini a Rosario Central y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia batió a Rosario Central, volvió al triunfo en el Bautista Gargantini y llega puntero al receso por la fecha FIFA.
Independiente Rivadavia venció por 2 a 0 en el Bautista Gargantini a Rosario Central y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura la Liga Profesional.
El equipo de Alfredo Berti se puso en ventaja a los 16' a través de Luciano Gómez, en el día de su cumpleaños 31, y Álex Arce aumentó a los 29'.
Con Pol Fernández, un ex Godoy Cruz, como eje, Central empezó con más protagonismo y buscando a Campaz y Véliz, sus siempre peligrosos delanteros. Sin embargo, a los 16' Luciano Gómez hizo un verdadero golazo desde afuera del área, en la primera llegada del equipo local y que, tal como ocurrió ante Gimnasia La Plata, surgió de un lateral de Bonifacio directo al área.
El partido fue intenso y con algunos roces, contexto en el que la Lepra se mostró bien parado en defensa e intentando salir rápido para buscar a Villa y a los delanteros.
Justamente a los 29' apareció uno de los hombres de ataque del equipo local: Álex Arce, quien aprovechó un error grosero de un defensor visitante y literalmente fusiló a Ledesma para volver al gol y poner el 2 a 0.
Buen primer tiempo de Independiente Rivadavia porque no solo fue efectivo sino que no ha sufrido mucho ante un rival que tiene jugadores de jerarquía.
Almirón (otro ex Godoy Cruz) movió el banco, pero no incluyó a Di María y aunque mejoró tampoco pudo inquietar demasiado al equipo local hasta pasado los 20' del complemento cuando Bolcato tapó en gran forma un disparo de Campaz que tenía destino de gol.
Florentín tuvo una chance clara de cabeza y de inmediato Berti hizo ingresar a Matías Fernández por Atencio, buscando tener más la pelota.
Fue un buen triunfo de la Lepra, ideal para llegar al receso por la fecha FIFA en la punta y preparar lo que viene que será la doble competencia con el Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.