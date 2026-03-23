El líder Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central en el Gargantini y se afirmó en la cima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035892928128631238&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO EN MENDOZA!! Gómez sacó un sablazo y convirtió el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Rosario Central en la fecha 12 de la Zona B del #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/s6tHikc1gO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

El partido fue intenso y con algunos roces, contexto en el que la Lepra se mostró bien parado en defensa e intentando salir rápido para buscar a Villa y a los delanteros.

Justamente a los 29' apareció uno de los hombres de ataque del equipo local: Álex Arce, quien aprovechó un error grosero de un defensor visitante y literalmente fusiló a Ledesma para volver al gol y poner el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035896045717131668&partner=&hide_thread=false ¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/M0K3WIv6aO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Buen primer tiempo de Independiente Rivadavia porque no solo fue efectivo sino que no ha sufrido mucho ante un rival que tiene jugadores de jerarquía.

Almirón (otro ex Godoy Cruz) movió el banco, pero no incluyó a Di María y aunque mejoró tampoco pudo inquietar demasiado al equipo local hasta pasado los 20' del complemento cuando Bolcato tapó en gran forma un disparo de Campaz que tenía destino de gol.

Independiente Rivadavia central 1 Foto: Cristian Lozano/UNO

Florentín tuvo una chance clara de cabeza y de inmediato Berti hizo ingresar a Matías Fernández por Atencio, buscando tener más la pelota.

Fue un buen triunfo de la Lepra, ideal para llegar al receso por la fecha FIFA en la punta y preparar lo que viene que será la doble competencia con el Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.