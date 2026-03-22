La voz del hincha de Independiente Rivadavia: el grupo de la Copa y los planes para seguir a la Lepra

La voz de los hinchas de Independiente Rivadavia

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La agenda de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

vs Bolívar (L) - Martes 7/4 -19 hs

vs Fluminense (V)- Miércoles 15/4 - 21.30 hs

vs La Guaira (L) - Jueves 30/4 - 19 hs

vs Fluminense (L) - Miércoles 6/5 - 21.30 hs

vs La Guaira (V) - Jueves 21/5 - 19 hs

vs Bolívar (V) - Miércoles 27/5 - 21.30 hs

Postales de los hinchas en el Bautista Gargantini

lepra hinchas 13 Foto: Cristian Lozano/UNO

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Reconocimiento a las campeonas de la Copa Federal

En la pantalla del Gargantini se hizo una mención especial para las chicas del fútbol femenino que este domingo se coronaron campeonas de la Copa Federal en Santa Fe.

campeonas 1

Un merecido reconocimiento para un equipo que sigue sumando títulos.

La Lepra tiene nueva tienda oficial

La nueva Tienda Azul, la oficial de Independiente Rivadavia, ya está abierta y allí los hinchas pueden encontrar la camiseta oficial, indumentaria y todo el merchandising del club.

Embed - Independiente Rivadavia on Instagram: "La tienda oficial ya está lista. Encontrá la camiseta oficial, indumentaria y todo el merchandising del club en un solo lugar. Estamos junto a la secretaría del club Podés pagar como quieras: • Efectivo • Tarjetas de crédito • Tarjetas de débito Promos vigentes: • 15% OFF en efectivo (retirando en el local) • 3 cuotas sin interés con tarjetas Beneficios no acumulables Acercate y viví la experiencia completa. @tiendaazulcsir @Aifitargentina" View this post on Instagram

Está ubicada junto a la secretaría del club, en el ingresó por el portón de Avenida Las Tipas, se puede pagar en efectivo o con tarjetas y entre las promociones vigentes hay un 15% off en efectivo retirando en el local y 3 cuotas sin interés con tarjetas.