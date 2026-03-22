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La voz del hincha de Independiente Rivadavia: el grupo de la Copa y los planes para seguir a la Lepra

Independiente Rivadavia vive un momento inmejorable del que sus hinchas no son ajenos y se acerca el debut histórico en la Copa Libertadores.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Los hinchas de la Lepra palpitan la Copa Libertadores.

Los hinchas de la Lepra palpitan la Copa Libertadores.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Independiente Rivadavia vive un momento inmejorable del que sus hinchas no son ajenos: está puntero en el Torneo Apertura y se acerca el debut histórico en la Copa Libertadores.

Tras el sorteo de la fase de grupos del torneo continental la Lepra ya sabe que tendrá la posibilidad de viajar a Río de Janeiro (el destino preferido), La Paz y Caracas, además de asistir al Malvinas Argentinas para alentar al club de sus amores nada menos que ante Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

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Independiente Rivadavia volvió al Gargantini a pocos días de su debut en la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia volvió al Gargantini a pocos días de su debut en la Copa Libertadores.

¿Es un grupo difícil? ¿van a viajar los hinchas para seguir por el continente al equipo de Alfredo Berti? Son las preguntas que más se escucharon en el Bautista Gargantini en la previa del gran partido de este domingo ante Rosario Central por la fecha 12 del Torneo Apertura.

La voz de los hinchas de Independiente Rivadavia

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La agenda de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

  • vs Bolívar (L) - Martes 7/4 -19 hs
  • vs Fluminense (V)- Miércoles 15/4 - 21.30 hs
  • vs La Guaira (L) - Jueves 30/4 - 19 hs
  • vs Fluminense (L) - Miércoles 6/5 - 21.30 hs
  • vs La Guaira (V) - Jueves 21/5 - 19 hs
  • vs Bolívar (V) - Miércoles 27/5 - 21.30 hs

Postales de los hinchas en el Bautista Gargantini

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Reconocimiento a las campeonas de la Copa Federal

En la pantalla del Gargantini se hizo una mención especial para las chicas del fútbol femenino que este domingo se coronaron campeonas de la Copa Federal en Santa Fe.

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Un merecido reconocimiento para un equipo que sigue sumando títulos.

La Lepra tiene nueva tienda oficial

La nueva Tienda Azul, la oficial de Independiente Rivadavia, ya está abierta y allí los hinchas pueden encontrar la camiseta oficial, indumentaria y todo el merchandising del club.

Embed - Independiente Rivadavia on Instagram: "La tienda oficial ya está lista. Encontrá la camiseta oficial, indumentaria y todo el merchandising del club en un solo lugar. Estamos junto a la secretaría del club Podés pagar como quieras: • Efectivo • Tarjetas de crédito • Tarjetas de débito Promos vigentes: • 15% OFF en efectivo (retirando en el local) • 3 cuotas sin interés con tarjetas Beneficios no acumulables Acercate y viví la experiencia completa. @tiendaazulcsir @Aifitargentina"
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Está ubicada junto a la secretaría del club, en el ingresó por el portón de Avenida Las Tipas, se puede pagar en efectivo o con tarjetas y entre las promociones vigentes hay un 15% off en efectivo retirando en el local y 3 cuotas sin interés con tarjetas.

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