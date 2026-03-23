La buena noticia en el Deportivo Maipú fue la vuelta de Matías Viguet tras superar una grave lesión

Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Midland esye domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 6ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. La buena notica fue el regreso en el Cruzado deMatías Viguet, tras recuperarse de una grave lesión, ya que tuvo la ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.
El volante se puso muy feliz por su vuelta, pero amargado por la derrota de su equipo. Tras el encuentro ante Midland contó sus sensaciones de su vuelta, ya que desde el 1 de junio del año pasado ante Atlanta que no jugaba.
"La verdad que estoy muy feliz de volver a jugar, fueron nueves meses donde pasó de todo. La familia siempre está conmigo y me apoya, gracias a ellos, a mi novia y a la bebé que viene en camino. Estoy contento por la vuelta y amargado por el resultado por no poder darles una alegría a los hinchas", arrancó diciendo el jugador.
Embed - Matías Viguet y su felicidad por volver a jugar en el Deportivo Maipú
Matías Viguet ha sufrido muchas lesiones y nunca bajo los brazos. El volante afirmó: "He superado muchas lesiones, siempre vuelvo y traté de dar lo mejor en este primer partido que me tocó jugar", admitió.
Matías Viguet opinó sobre el partido entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz