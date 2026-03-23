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La buena noticia en el Deportivo Maipú fue la vuelta de Matías Viguet tras superar una grave lesión

Matías Viguet volvió a jugar este domingo en el Deportivo Maipú tras recuperarse de una complicada lesión. El volante se mostró feliz por su vuelta

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Matías Viguet volvió a jugar en el Deportivo Maipú tras nueve meses.

Matías Viguet volvió a jugar en el Deportivo Maipú tras nueve meses.

Foto: Florencia Frías/ Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Midland esye domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 6ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. La buena notica fue el regreso en el Cruzado de Matías Viguet, tras recuperarse de una grave lesión, ya que tuvo la ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

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Mati Viguet retorn&oacute; en el Cruzado. Su &uacute;ltimo partido fue el 1 de junio del a&ntilde;o pasado.

Mati Viguet retornó en el Cruzado. Su último partido fue el 1 de junio del año pasado.

El volante se puso muy feliz por su vuelta, pero amargado por la derrota de su equipo. Tras el encuentro ante Midland contó sus sensaciones de su vuelta, ya que desde el 1 de junio del año pasado ante Atlanta que no jugaba.

"La verdad que estoy muy feliz de volver a jugar, fueron nueves meses donde pasó de todo. La familia siempre está conmigo y me apoya, gracias a ellos, a mi novia y a la bebé que viene en camino. Estoy contento por la vuelta y amargado por el resultado por no poder darles una alegría a los hinchas", arrancó diciendo el jugador.

Embed - Matías Viguet y su felicidad por volver a jugar en el Deportivo Maipú

Matías Viguet ha sufrido muchas lesiones y nunca bajo los brazos. El volante afirmó: "He superado muchas lesiones, siempre vuelvo y traté de dar lo mejor en este primer partido que me tocó jugar", admitió.

Matías Viguet
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Matías Viguet habló del choque que jugará Deportivo Maipú frente a Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas.

Matías Viguet opinó sobre el partido entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Deportivo Maipú jugará el próximo domingo desde las 17, de local, con Godoy Cruz. Sobre este trascendental choque en el Malvinas Argentinas, por la séptima fecha en el interzonal, dijo."Queríamos ganarle a Midland para llegar bien de la mejor manera al partido con Godoy Cruz. Tenemos que levantar cabeza en forma urgente en un encuentro que es muy importante para nosotros".

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