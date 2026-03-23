La buena noticia en el Deportivo Maipú fue la vuelta de Matías Viguet tras superar una grave lesión

Matías Viguet Deportivo Maipu 1- Mati Viguet retornó en el Cruzado. Su último partido fue el 1 de junio del año pasado. Foto: Florencia Frías/ Prensa Deportivo Maipú

El volante se puso muy feliz por su vuelta, pero amargado por la derrota de su equipo. Tras el encuentro ante Midland contó sus sensaciones de su vuelta, ya que desde el 1 de junio del año pasado ante Atlanta que no jugaba.

"La verdad que estoy muy feliz de volver a jugar, fueron nueves meses donde pasó de todo. La familia siempre está conmigo y me apoya, gracias a ellos, a mi novia y a la bebé que viene en camino. Estoy contento por la vuelta y amargado por el resultado por no poder darles una alegría a los hinchas", arrancó diciendo el jugador.